20 Ocak İSTANBUL ESENYURT elektrik kesintisi: ESENYURT ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 01:56

Güncelleme: 20.01.2024 - 01:56

İSTANBUL ESENYURT ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ESENYURT ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ESENYURT mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah RESNELİ NİYAZİ, SÜLEYMAN DEMİREL, TALATPAŞA, VEDAT ALTUN sk bölgelerinde 20/01/2024 00:00:00 - 20/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3116. sk / AKŞEMSEDDİN mah 214., 215., 216., 217., 219., 297., 301., ATALAY, İNÖNÜ sk / İNCİRTEPE mah 259., İNÖNÜ sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 204., 205., 206., 207., 208., 210., 211., 213., 297., 298., ATALAY, İNÖNÜ sk / İNCİRTEPE mah 253., 258., 259., 260., 261., ATALAY, TURGUT ÖZAL, İNÖNÜ sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1823., 1828., 1829., 1830., 1831., 1832., 1833., 1834., 1835., 1836., 1837., 1839., 1850., 1926., 1927., 1929., 1965., 2013., 2014., 2015., UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1869., 1879., 1919., 1932., 1933., 1934., 1935., 1936., 1937., 1939., 1940., 1941., 1945., 1967., 1968., 1969., 1970., 1971., 1972., 2049., UFUK sk / MEVLANA mah SULTAN AHMET sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2102. sk / MEVLANA mah EVLİYA ÇELEBİ, HASAN KERİM, SULTAN AHMET, SULTAN MURAT, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1.YOL, 2.YOL, 3.YOL, ISISO sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.