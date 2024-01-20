20 Ocak İZMİR KARABAĞLAR elektrik kesintisi: KARABAĞLAR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İZMİR KARABAĞLAR ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KARABAĞLAR'de 20 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte KARABAĞLAR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İZMİR KARABAĞLAR ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KARABAĞLAR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KARABAĞLAR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 17:00:00.000 saatleri arasında VATAN; elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 17:00:00.000 saatleri arasında VATAN MH.; 9047. SK., 9066. SK., 9096. SK., 9109. SK., 9186. SK., FİLİZ CD., ORDU CD. elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 17:00:00.000 saatleri arasında ARAP HASAN; elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 17:00:00.000 saatleri arasında ARAP HASAN MH.; GAZETECİ HASAN TAHSİN CD. elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında ALİ FUAT ERDEN MH.; 9754. SK., ÖĞRETMEN RASİME ŞEYHOĞLU SK. elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında GAZİ MH.; 3820/2. SK., ÖĞRETMEN RASİME ŞEYHOĞLU elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında LİMONTEPE; elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında LİMONTEPE MH.; 9715. SK., 9752. SK., 9753. SK., 9754. SK., 9754/1. SK., 9755. SK., 9755/1. SK., 9756/1. SK., 9758. SK., 9759. SK., 9760. SK., 9767. SK., ÖĞRETMEN RASİME ŞEYHOĞLU SK. elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında UMUT; elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında UMUT MH.; 3850. SK., 3855. SK., 3856. SK., 3857. SK., 3858. SK., 3861. SK., 3862. SK., 3863. SK., 3864. SK., ÖĞRETMEN RASİME ŞEYHOĞLU elektrik kesintisi yaşancaktır
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