20 Ocak İZMİR KARŞIYAKA elektrik kesintisi: KARŞIYAKA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 01:58

Güncelleme: 20.01.2024 - 01:58

İZMİR KARŞIYAKA ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KARŞIYAKA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KARŞIYAKA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında İMBATLI; 1847, 1847, , 1847, 6070. SK., , 1595/3, 1595/3. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ALAYBEY; 1675, YALI elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ALAYBEY MH.; 1677. SK., 1678. SK., 1679. SK., 1683. SK., MUAMMER AKSOY PARK İÇİ YOLU, ŞEHİT ASIM AKSOY, 1671. SK., 1673. SK., 1689. SK., 1690. SK., 1691. SK., ALİ İHSAN ÜNAL SK., MEHMET İHSAN ZEYREK, MEHMET İHSAN ZEYREK SK., ŞEHİT ÜSTTĞM. AHMET KONUKSEVER SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında BAHÇELİEVLER; , 1671. SK., 1671/1. SK., 1671/3. SK., 1671/4. SK., 1671/5. SK., 1849/6. SK., 1853. SK., 1853/2. SK., 1853/3. SK., CEVDET BİLSAY CD., İSİMSİZ20, ŞEHİT MUSTAFA TUNÇBİLEK SK., DOÇ. DR. BAHRİYE ÜÇOK BLV., ORHAN ŞAİK GÖKYAY, , 1849/1. SK., 1850/1. SK., ŞEHİT MUSTAFA TUNÇBİLEK SK., GİRNE BLV., ORHAN ŞAİK GÖKYAY CD., , 1671/4. SK., 1705. SK., 1706. SK., 1849/5. SK., 1849/6. SK., 1849/8. SK., 1851. SK., 1851/1. SK., 1851/10. SK., 1851/11. SK., 1851/12. SK., 1851/13. SK., 1851/14. SK., 1851/15. SK., 1851/16. SK., 1851/2. SK., 1851/3. SK., 1851/4. SK., 1851/6. SK., 1851/7. SK., 1851/8. SK., 1851/9. SK., 1852. SK., 1859. SK., CAHİT ATAY SK., CEVDET BİLSAY CD., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ŞEHİT İBRAHİM ER, ŞEHİT İBRAHİM ER SK., ŞEHİT MUSTAFA TUNÇBİLEK SK., ŞEHİT POLİS KOM. YRD. ZÜBEYİR DURGAY PARKI İÇİ YOL, TOKADIZADE ŞEKİP BEY PARKI İÇİ YOLU, YAŞAR AKSOY SK., ZÜBEYDE HANIM elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında TERSANE; , 1675, 1675/1. SK., YALI elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında TERSANE MH.; 1661. SK., 1662. SK., 1663. SK., 1664. SK., 1665. SK., 1667. SK., 1668. SK., 1671. SK., 1675/2. SK., CEMAL GÜRSEL, ŞEHİT ASIM AKSOY elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında TUNA; 1675, YALI, , YALI elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında TUNA MH.; 1694. SK., MEHMET İHSAN ZEYREK, PARK İÇİ YOLU, R. LÜTFÜ AKSUNGUR SK., 1716. SK., İBRAHİM YILMAZ SK., KEMAL PAŞA CD., SALAH BİRSEL SK., 1671. SK., 1690. SK., 1696. SK., 1710. SK., 1711. SK., 1712. SK., İBRAHİM YILMAZ SK., İSMAİL ÖZKUNT SK., MEHMET İHSAN ZEYREK, SALAH BİRSEL SK., ŞEHİT ÜSTTĞM. AHMET KONUKSEVER SK., TİYATRO SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında BAHARİYE; , 1671. SK., 1716. SK., HİDAYET ERZEYBEK SK., ZÜBEYDE HANIM, , 1671. SK., 1690. SK., 1870. SK., 1870/1. sk, 1870/1. SK., HİDAYET ERZEYBEK SK., YAŞAR AKSOY SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında BAHARİYE MH.; 1838. SK., 1874. SK., 1875. SK., 1877. SK., ATATÜRK BLV., DOÇ. DR. BAHRİYE ÜÇOK BLV., DR. O. ALPYÖRÜK SK., MÜJGAN BARUTCU, ORHAN ŞAİK GÖKYAY CD., 1690/1. SK., 1858. SK., 1864. SK., 1867. SK., 1868. SK., 1872. SK., 1872/1. SK., 1874. SK., 1875. SK., 2006. SK., MÜJGAN BARUTÇU SK., ŞEHİT İBRAHİM ER elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında BAHRİYE ÜÇOK MH.; ATATÜRK BLV., DOÇ. DR. BAHRİYE ÜÇOK BLV., ŞEHİT YZB. HÜSEYİN OLGUN SK., 1828/6. SK., 1828/7. SK., 1834/3. SK., ATATÜRK BLV., GİRNE BLV., ORHAN ŞAİK GÖKYAY, RÜŞTÜ SARDAĞ CD., ŞEHİT YZB. HÜSEYİN OLGUN SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında DONANMACI; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında DONANMACI MH.; KEMAL PAŞA CD., SALAH BİRSEL SK., ŞÜKRAN KURDAKUL, ULVİ BAŞMAN SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET; , İSİMSİZ6, 6601. SK., 6732. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET MH.; 6674. SK., 6676. SK., 6677. SK., 6678. SK., 6679. SK., 6680. SK., 6701. SK., 6701/1. SK., 6713. SK., 6713/1. SK., 6715. SK., 6716. SK., 6717. SK., 6718. SK., 6718/1. SK., ALİM DAĞHAN CD., ANADOLU CD., 6601/2. SK., 6601/3. SK., 6626. SK., 6626/1. SK., 6626/2. SK., 6629. SK., 6631. SK., 6632. SK., 6638. SK., 6640. SK., 6641. SK., 6642. SK., 6642/1. SK., 6642/2. SK., 6643. SK., 6643/1. SK., 6644. SK., 6653. SK., 6653/1. SK., 6655. SK., 6718/1. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında DEDEBAŞI; , 6101. SK., İSİMSİZ1 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında DEDEBAŞI MH.; 6011. SK., 6051. SK., 6051/2. SK., 6052. SK., 6095. SK., 6100. SK., 6102. SK., 6103. SK., 6105. SK., 6108. SK., 6109. SK., 6109/1. SK., 6110. SK., 6110/1. SK., 6111. SK., 6111/1. SK., 6111/2. SK., ALİ ALP BÖKE CD., ANADOLU, ANADOLU CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında FİKRİ ALTAY MH.; 6197. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında İNÖNÜ; , elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında İNÖNÜ MH.; 6718. SK., 6730. SK., 6732. SK., 6732/1. SK., 6732/5. SK., 6732/6. SK., 6735. SK., 6737. SK., 6739. SK., 6739/1. SK., 6740. SK., 6740/1. SK., 6741. SK., 6742. SK., 6742/1. SK., 6742/2. SK., 6743. SK., 6743/1. SK., 6744. SK., 6745. SK., 6745/1. SK., 6745/2. SK., 6746. SK., 6747. SK., 6748. SK., 6749. SK., 6758. SK., 6758/1. SK., 6759. SK., 6760. SK., 6761. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında İMBATLI MH.; 1595. SK., 1825. SK., 6070/1. SK., 6070/2. SK., 6070/3. SK., 6071. SK., 6072. SK., 6076/1. SK., 6076/2. SK., 6098. SK., 1595. SK., 6092. SK., 6092/1. SK., 6092/2. SK., 6094. SK., ANADOLU CD., KARŞIYAKA İLÇE DEVLET HASTANESİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ÖRNEKKÖY; , 1847, 7403. SK., 7418. SK., 7548/2, BAŞ PEHLİVAN KARAALİ, İSİMSİZ13 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ÖRNEKKÖY MH.; 1847/1. SK., 1847/2. SK., 1847/3. SK., 1847/4. SK., 1847/9. SK., 6065/2. SK., 6601. SK., 7400 1. ÇIKMAZI, 7400/1. SK., 7401. SK., 7402. SK., 7415. SK., 7416. SK., 7417. SK., 7419. SK., 7420. SK., 7421. SK., 7424. SK., 7426. SK., 7450. SK., 7451. SK., 7452. SK., 7453. SK., 7454. SK., 7454/1. SK., 7455/1. SK., 7457/1. SK., 7458. SK., 7459. SK., 7461/1. SK., 7510. SK., 7510/1. SK., 7511. SK., 7514. SK., 7515. SK., 7517. SK., 7532. SK., 7533. SK., 7534. SK., 7535. SK., 7536. SK., 7536/1. SK., 7537. SK., BAŞ PEHLİVAN KARAALİ CD., GİRNE, PARK İÇİ YOLU, ŞEHİT KOMANDO ONBAŞI YÜKSEL YAVUZ, 7563/3. SK., 7563/6, 7564. SK., 7600. SK., GİRNE elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında BAHRİYE ÜÇOK; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında LATİFE HANIM; , BAŞ PEHLİVAN KARAALİ, BAŞ PEHLİVAN KARAALİ CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında LATİFE HANIM MH.; 7447/13. SK., 7484. SK., 7485. SK., 7486. SK., 7487. SK., 7488. SK., 7489. SK., 7490. SK., 7490/2. SK., 7491. SK., 7492. SK., 7493. SK., 7494. SK., 7495. SK., 7497. SK., 7499/1. SK., BAŞ PEHLİVAN KARAALİ, COŞKUN ŞAHİN elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ZÜBEYDE HANIM; , BAŞ PEHLİVAN KARAALİ CD., İSİMSİZ47, İSİMSİZ50 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 03:00:00.000-2024-01-20 03:15:00.000 saatleri arasında ZÜBEYDE HANIM MH.; 7400/14. SK., 7400/15. SK., 7400/17. SK., 7400/19. SK., 7400/2. SK., 7400/24. SK., 7400/3. SK., 7400/6. SK., 7400/8. SK., 7400/9. SK., 7447/13. SK., 7448/17. SK., 7448/18. SK., 7563/7. SK., ŞEHİT NURİ YESUGAY PARKI İÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır