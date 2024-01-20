20 Ocak İZMİR TİRE elektrik kesintisi: TİRE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 01:58

Güncelleme: 20.01.2024 - 01:58

İZMİR TİRE ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında TİRE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte TİRE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında İPEKÇİLER MH.; KARA GAZİ ÇEŞME SK., NİYAZİ SK., CANTÜRK SK., GAZİ CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ; BAHÇEKAHVE, HASTANE, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ MH.; AY SK., BAHÇE SK., KORE GAZİLERİ SK., KÖPRÜLÜ CD., USSAKİ ARALIK SK., USSAKİ SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında PAŞA; 2.GAZİ, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ3, İSİMSİZ5, İSİMSİZ8, MOLLA YOKUŞU, SURATLI CAMİİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında PAŞA MH.; 2. SÜLÜKLÜ SK., EMİN SK., ERALI YOKUŞU SK., ERALİ SK., KABİL SK., SÜLÜKLÜ SK., SÜRATLİ YOKUŞU SK., TOKMAKOĞLU SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında YENİ; , AYDINOĞLU, BEDESTAN, GÜLCÜ, NESLİHAN, Ömeroğlu Sk., UZUNİRİM elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında YENİ MH.; ALAYHAN SK., ANKARA CD., ARALIK SK., ATATÜRK CD., ÇARŞI AĞASI SK., DERELİ SK., FEVZİ PAŞA CD., GAZAZHANE SK., MEKTEP CD., TÜRKOCAĞI, ULUCAMİ SK., YENİ KÖPRÜ SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında BAHARİYE; , Bahariye yolu, İSİMSİZ1, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ8, NESLİHAN, UZUNİRİM elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında BAHARİYE MH.; 1. KARA KURNA SK., 2. KARA KURNA SK., 2. KATIRCILAR SK., 2.KATİRCİLAR SK., ABDİOĞLU SK., AHMET KAHVESİ SK., ATLANBAC SK., AYDIN CD., BATIDAG KUME EVLER, ÇATAL ÇEŞME GÇ., ÇATAL ÇEŞME SK., ÇELEBİ SK., DEREKAHVE SK., KAKAÇLAR SK., KAPLAN YOLU, KATIRCILAR SK., KESKİN SK., KÜÇÜK YOKUŞ SK., NAİMOĞLU SK., NARİN GÇ., NARİN SK., SOĞUKSU SK., ŞEYH CAMİ ARASI SK., ŞEYH CAMİ SK., ÜNLÜ SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında DERE; , BAHÇEKAHVE, GÜLCÜ, HEKİM HAMAMI, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, MOLLA YOKUŞU, NESLİHAN, SURATLI CAMİİ, YELLİKTEPE elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında DERE MH.; 1. ZİNCİRLİ SK., 2. ABALI SK., ABALI ÇK., ABALI SK., ANKARA CD., AVCI SK., AYDINLI SK., BAKIRLI ÇEŞME SK., BAKKAL SK., BAYIR, BAYIR SK., ÇAMURLU SK., ÇARŞI AĞASI SK., DAMLA SK., DEREKAHVESİ SK., DUT ALANI SK., DÜZYOL SK., EBE OĞLU SK., GÖKÇE SK., HEKİM HAMAM YOKUŞU, HEKİM HAMAMI ÇK., INCİRLİ, İNCİRLİ SK., KADI KÜPÜ SK., KANAL SK., KARA SÜLEYMAN SK., KESELLİ, KIRÇİÇEĞİ SK., KIRIKDİŞ SK., KIROĞLU SK., KİRKDİS SK., KİROGLU SK., MEHMET BEY SK., MEHMETÇİK SK., MERDİVENLİ SK., NARLI SK., ÖNEMLİ SK., SANDIKEİMİ SK., SARICA YUSUF SK., SÜLEYMAN ÇK., SÜRATLİ SK., ŞEMSİ SK., ŞİMŞİR SK., TÜRKOCAĞI, ZARA SK., ZEBEKOĞLU SK., ZEYBEKOĞLU SK., ZİNCİRLİ SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında DUATEPE; İSİMSİZ17, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, YELLİKTEPE elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında İPEKÇİLER; 2.GAZİ, BAHÇEKAHVE, HASTANE, İSİMSİZ1, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında BÜYÜKKALE; , BELEVİ YOLU, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ46, İSİMSİZ48, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ53, İSİMSİZ57, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında BÜYÜKKALE MH.; BUYUKKALE IC YOL, BÜYÜKKALE KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜKKALE YOLU, KERİMOĞLU SK elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında HALKAPINAR; , BELEVİ YOLU, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında HALKAPINAR MH.; HALKAPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, HALKAPINAR YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında HASANÇAVUŞLAR; , HASANÇAVUŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, İSİMSİZ3 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKKALE; , BELEVİ YOLU, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ63, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, KÜÇÜKKALE YOLU, ŞEYTAN DERESİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKKALE MH.; KÜÇÜKKALE KÖY ALTI, KÜÇÜKKALE KÖYÜ İÇ YOLU, YUKARI elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında MEHMETLER; , Güney Batı, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ25, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ7, İSİMSİZ9, Mehmetler Köyü iç yol elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında MEHMETLER MH.; ARA OVA YOLU, ARA YOL, MEHMETLER KÖYÜ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında ÜZÜMLER; , İSİMSİZ2, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, MECLİS, ÜZÜMLER ARA YOL elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:30:00.000-2024-01-20 15:30:00.000 saatleri arasında ÜZÜMLER MH.; ÜZÜMLER KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır