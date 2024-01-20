20 Ocak İZMİR URLA elektrik kesintisi: URLA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 01:58

Güncelleme: 20.01.2024 - 01:58

İZMİR URLA ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında URLA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte URLA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında ATATÜRK; , , 2019, 2019/6. SK., 2019/9, 2024/2. SK., 2025, 2025/1, 2026, 2030, 2030/1, 2031, 2040, 2045, 2048, 2155/1, 2156, 2170/1, 2175, 2178, 2178/1, 2178/2, 2179, 2179/1, 2184, 2185, 2191, 2194, 2203, 2207. SK., 2208, 2222/1, 2235. SK., 2236, 2296, ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI, İSİMSİZ13, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ54 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında ATATÜRK MH.; 2042. SK., 2229. SK., NEYZEN TEVFİK, 2019/10 SK., 2019/3, 2019/4. SK., 2019/5. SK., 2019/7. SK., 2023. SK., 2024. SK., 2024/1, 2024/3. SK., 2024/4. SK., 2024/5. SK., 2024/6. SK., 2024/7. SK., 2024/9. SK., 2025. SK., 2027. SK., 2028. SK., 2029. SK., 2041 SK., 2042. SK., 2043 SK., 2043. SK., 2140. SK., 2147. SK., 2152 SK., 2153 SK., 2155, 2156 SK., 2156/1, 2157. SK., 2158. SK., 2159. SK., 2160. SK., 2161. SK., 2162. SK., 2167. SK., 2168, 2169. SK., 2170. SK., 2172, 2172/1. SK., 2173. SK., 2176. SK., 2177. SK., 2178/2 SK., 2180. SK., 2181. SK., 2183. SK., 2186, 2187, 2188, 2189. SK., 2190. SK., 2192. SK., 2193. SK., 2195. SK., 2196. SK., 2197. SK., 2198. SK., 2199. SK., 2200. SK., 2202. SK., 2204, 2205. SK., 2206, 2209. SK., 2210. SK., 2211, 2212. SK., 2213, 2214. SK., 2215. SK., 2216. SK., 2217. SK., 2219, 2219. SK., 2220. SK., 2221. SK., 2222, 2222/3. SK., 2223. SK., 2224, 2225. SK., 2226. SK., 2227. SK., 2228. SK., 2232, 2233 SK., 2237, 2240 SK., 2302/1, NEYZEN TEVFİK elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında ÇAMLIÇAY; , 5164. SK., 5178, 5182, 5184, 5201, 5205, 5206, 5207, 5208. SK., 5215, 5222/3, 5298, İSİMSİZ11, İSİMSİZ14, İSİMSİZ16, İSİMSİZ18, İSİMSİZ20, İSİMSİZ5, İSMET İNÖNÜ, İSMET İNÖNÜ BLV., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, , 4215, 5190, 5208. SK., 5215, İSMET İNÖNÜ, İSMET İNÖNÜ BLV. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında ÇAMLIÇAY MH.; 4160, 5155, 5155/1. SK., 5162. SK., 5168. SK., 5170. SK., 5172, 5174 SK., 5176, 5178 SK., 5180. SK., 5182. SK., 5185. SK., 5186, 5187, 5188. SK., 5189, 5193. SK., 5194, 5195, 5196. SK., 5196/1. SK., 5197 SK., 5198. SK., 5199. SK., 5200, 5200 SK., 5200. SK., 5202. SK., 5204, 5207/1 SK., 5207/2 SK., 5209, 5210, 5211. SK., 5212. SK., 5213. SK., 5214. SK., 5216 SK., 5216. SK., 5217 SK., 5218. SK., 5220, 5221, 5222, 5222/2. SK., 5223. SK., 5224. SK., 5225. SK., 5226. SK., 5231. SK., 5235. SK., 5239. SK., 5241. SK., 5243. SK., 5247, 5298/1. SK., 5194, 5198. SK., 5200 SK., 5202. SK., 5210, 5212. SK., 5213 SK., 5214. SK., 5220, 5235. SK., 5241. SK., 5243. SK., İSMET İNÖNÜ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında KALABAK; , 3001, 3002/1, 3005, 3012. SK., 3029. SK., 3030, 3036, 3060. SK., 3066, 3072, 3074, 3076, 3249, 3252, 3263, 3264/1, 3264/2. SK., 3264/3, 3272, 3280, 3285, 3286, 3289, 3300, 3300/3, 3306, 3311, 3319, 3330, 3332, 3334, 3340, 3342, 3346, 3348, 3360, ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ39, İSİMSİZ44, İSİMSİZ46, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ62, İZMİR-ÇEŞME OTOYOLU, KOCADAĞ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MUAMMER AKSOY, SEFAKÖY, , 3008, 3012. SK., 3020, 3021, 3029. SK., 3032/2, 3036, 3041. SK., 3042, 3054. SK., 3292, 3294, 3306, 3311, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ32, İSİMSİZ91, İSİMSİZ95, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, , 2296, 3247, 3249/1, 3300, ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında KALABAK MH.; 2239. SK., 2240. SK., 3003, 3007. SK., 3016, 3022. SK., 3023. SK., 3024. SK., 3025. SK., 3026. SK., 3028. SK., 3034. SK., 3037. SK., 3043. SK., 3045. SK., 3047. SK., 3049. SK., 3064. SK., 3068. SK., 3070, 3230. SK., 3231. SK., 3240. SK., 3242. SK., 3243. SK., 3244. SK., 3251. SK., 3254. SK., 3255. SK., 3256. SK., 3257. SK., 3258, 3258 SK., 3260. SK., 3262. SK., 3264, 3264/1 SK., 3265. SK., 3266. SK., 3267, 3268. SK., 3269. SK., 3270. SK., 3273. SK., 3274. SK., 3275. SK., 3276. SK., 3277/2 SK., 3279. SK., 3281. SK., 3282. SK., 3283. SK., 3284. SK., 3287. SK., 3288. SK., 3290. SK., 3293. SK., 3297. SK., 3297/1. SK., 3298. SK., 3299. SK., 3300/1. SK., 3300/6, 3301. SK., 3302. SK., 3302/1. SK., 3304. SK., 3305. SK., 3310. SK., 3344, 3346/1, 3350. SK., 3351, 3352, MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL BLV., NEYZEN TEVFİK, PAKİZE HANIM CD., ŞEHİT KEMAL, 3003, 3007. SK., 3011 SK., 3013, 3016, 3016/1, 3016/1. SK., 3017/1, 3018, 3019/2. SK., 3027. SK., 3031, 3033, 3034. SK., 3035. SK., 3036/1, 3037. SK., 3038, 3039, 3040, 3044. SK., 3046. SK., 3048. SK., 3050. SK., 3050/1, 3052. SK., 3275. SK., 3290. SK., 3291. SK., 3295. SK., 3316. SK., 3318. SK., KEKLİKTEPE, MUSTAFA KEMAL, 2239. SK., 3230. SK., 3240. SK., 3248, 3302. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında M. FEVZİ ÇAKMAK; , 3076, 4078, 4094, 4097, 4111. SK., 4113, 4114, 4123, 4153, 4187, 4189, 4190, İSİMSİZ1, İSİMSİZ14, İSİMSİZ17, İSİMSİZ8, İSMET İNÖNÜ BLV., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL, , 4108, 4108/1, 4111. SK., 4118, 4127, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSMET İNÖNÜ BLV., MUSTAFA KEMAL elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında M. FEVZİ ÇAKMAK MH.; 4065, 4067, 4067/1, 4073, 4077, 4079. SK., 4080 SK., 4080. SK., 4081, 4082, 4082/1, 4083. SK., 4085. SK., 4086. SK., 4088, 4090. SK., 4092. SK., 4093. SK., 4095, 4096. SK., 4098. SK., 4099. SK., 4100. SK., 4101. SK., 4102. SK., 4103. SK., 4105, 4105/1. SK., 4105/2. SK., 4107. SK., 4109. SK., 4110. SK., 4112. SK., 4115. SK., 4117, 4119. SK., 4121. SK., 4124, 4125, 4129. SK., 4135. SK., 4102. SK., 4104. SK., 4106, 4119. SK., 4119/1. SK., 4120. SK., 4122. SK., 4124, 4124/1. SK., 4129. SK., 4131. SK., MUAMMER AKSOY, YEŞİL VADİ EVLERİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında YELALTI; , 3300/1, 3300/1. SK., İSİMSİZ25, İSİMSİZ35, İSİMSİZ49, KEKLİKTEPE, SEFAKÖY, , 2300/2, İNCİRLİ, İSİMSİZ13, İSİMSİZ16, İSİMSİZ6, KEKLİKTEPE, 3300, DR. MUSTAFA REŞİT AYDIN, İNCİRLİ, İSİMSİZ4 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında YELALTI MH.; AKÇA SK., BEGONYA SK., ÇALIK, MANZARA, 2300, 2300/1. SK., 24, 3300/5, AKÇA SK., 2300 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında YENİCE; , 3300/1, AKAY, AKMEŞE, İSİMSİZ12, İSİMSİZ17, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ9, KEKLİKTEPE, ORTANCA, ÖZGÜN, SEFAKÖY, YEŞİLALAN elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında YENİCE MH.; BAĞCILAR, BORA SK., CESUR, ÇAMLIK SK., GÖKSU, İZMİR-ÇEŞME OTOYOLU, KARAYEL SK., KIRAÇ, MANZARA, PANAROMA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında ZEYTİNALANI; , 4124, 4139, 4163, 4191, 5298, İSİMSİZ10, İSİMSİZ5, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, , 4124, 4134, 4138. SK., 4142, 4147. SK., 4249, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında ZEYTİNALANI MH.; 4105, 4126, 4126/1. SK., 4128. SK., 4130. SK., 4132. SK., 4135. SK., 4137. SK., 4143. SK., 4144. SK., 4146, 4148. SK., 4150, 4155. SK., 4156. SK., 4157. SK., 4157/1 SK., 4160, 4161, 4165. SK., 4167, 4167 SK., 4183. SK., 4297, MUAMMER AKSOY, MUSTAFA KEMAL, 4128. SK., 4138 SK., 4140. SK., 4141. SK., 4143. SK., 4145. SK., 4145/1. SK., 4149, 4152. SK., 4154. SK., 4159. SK., 4169. SK., 4173. SK., 4175. SK., 4177, 4179 SK., 4251. SK., MUAMMER AKSOY elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında ŞİRİNKENT; , 4215, 4228/1. SK., 4232/1, 4242. SK., 4249, 4250, 4252, 4258, 4261, 4263, 4275, 4282, 4286, 4307, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ28, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ33, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, MUAMMER AKSOY elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında ŞİRİNKENT MH.; 3315. SK., 3316. SK., 3318. SK., 4205 SK., 4215. SK., 4228, 4232. SK., 4232/1. SK., 4234. SK., 4236. SK., 4238. SK., 4240. SK., 4244. SK., 4246. SK., 4253, 4255. SK., 4256. SK., 4257, 4259. SK., 4260. SK., 4262. SK., 4265. SK., 4266. SK., 4269. SK., 4271 SK., 4271. SK., 4272. SK., 4273, 4274. SK., 4274/1. SK., 4276. SK., 4277. SK., 4278. SK., 4279. SK., 4280. SK., 4281 SK., 4281. SK., 4283. SK., 4284. SK., 4285, 4300. SK., 4301. SK., 4302. SK., 4303. SK., 4304. SK., 4306. SK., ÇAMYUVA SİTESİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında YENİKENT; , 2209. Sk., , 3247, İSİMSİZ2 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında YENİKENT MH.; 2300, 2246. SK., 2300, 2301, 3302. SK., ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında İSKELE; , 2019, İSİMSİZ3, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, MİTHATPAŞA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 08:30:00.000-2024-01-20 16:30:00.000 saatleri arasında İSKELE MH.; 2018/10 SK., 2018/4. SK., 2018/5. SK., 2019/8. SK., 2222/5. SK., 2242. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında CAMİATİK; , AHMET BESİM UYAL, DÖRTYOL SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında CAMİATİK MH.; ÇAKMAK SK., MİMOZA SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında NAİPLİ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında NAİPLİ MH.; DOLU SK., PORTAKAL SK., YILDIRIM SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında SIRA; AHMET BESİM UYAL, DÖRTYOL SK., MANOLYA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 15:00:00.000 saatleri arasında SIRA MH.; DİK YOKUŞ SK., DİKYOKUŞ SK., DOĞA, POLİGON, SU DEPOSU, ŞEKERPINAR, ÜÇ ÇEŞMELER elektrik kesintisi yaşancaktır