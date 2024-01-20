20 Ocak KOCAELİ DERİNCE elektrik kesintisi: DERİNCE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
KOCAELİ DERİNCE ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. DERİNCE'de 20 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte DERİNCE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ DERİNCE ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DERİNCE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte DERİNCE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
DERİNCE ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, FATİH SULTAN mahallelerinde ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, GEZER SK., ISIL, IŞIL SK., KIRAÇ SK., SARI LALE, SARI LALE SK., UFUKHAN SK., YALÇIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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