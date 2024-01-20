20 Ocak KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
KOCAELİ ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KOCAELİ'da 20 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte KOCAELİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ ilinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
İZMİT ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYİ mahallelerinde ARSLANKAYA SK., BEYLERBEYİ SK., D-130 KARAYOLU CD., FEVZİ ÇAKMAK CD., HAYRETTİN UZUN CD., İZMİT SANAYİ SİTESİ 14. CD., İZMİT SANAYİ SİTESİ 4. CD., KOCAER SK., KUMLUK SK., KUMSAL SK., KUZEY SK., ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: M. ALİPAŞA, M.ALIPASA mahallelerinde ESİN ÇIKMAZI SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR, KÖSE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GÖLCÜK ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR mahallelerinde AKYOL SK., ALİ AĞA SK., ARNAVUT SK., ATATÜRK CD, ATİLLA SK, BAHÇE YOLU CD., CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENKAYA SK., ERENLER, ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YENI, YILDIRIMLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DERİNCE ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, FATİH SULTAN mahallelerinde ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, GEZER SK., ISIL, IŞIL SK., KIRAÇ SK., SARI LALE, SARI LALE SK., UFUKHAN SK., YALÇIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARTEPE ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARÇAYIRI mahallelerinde PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YAYGINCA MEVKII, YAYGINCA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, KULLAR YAKACIK, YAYLACIK mahallelerinde AKYÜZ, AKYÜZ SK., ALPEREN SK., BASAR, BASRA SK., BİRİNCİ SK., ÇELENKOGLU, ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DOĞAL SK., DOSTLUK SK., DÜRÜST SK., EĞİTİM SK., ERKUL SK., GEDİZ SK., GÜZ SK, HACI HASAN, HACI HASAN SK., HASAN KAR SK., HÜSEYIN TEPECIK, HÜSEYİN TEPECİK CD., ILHAN, İLHAN SK., KARBEYAZI SK., KUBİLAY SK., MEMLEKET, MEMLEKET SK., SEDA, SERINCAN, SERİNCAN SK., SULTAN BABA SK., TALİM SK., TOPALLAR, TOPALLAR CD., ULUBATLI, ULUBATLI SK., VOLKAN, YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YELIZ, YELİZ SK., YILDIRAY, ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde BİNDALLI SK., ÇAMLIBEL SK., DEMOKRASİ CD., DİNÇ SK., FERAH, GÜRÜN, GÜRÜN SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., NADİR SK., SELİMİYE CD., SUBAŞI SK., ŞAŞMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR mahallelerinde DEĞİRMENLİ SK., GÜLÜMSER, GÜLÜMSER SK., TALHA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATEPE mahallelerinde EKŞİ SK., KARATEPE İZMİT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE, YANIK mahallelerinde BÖRÜLCE SK., EĞRELTİ SK., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., KAVLANLIK/2, SAPANCA YOLU CD., YANIK ORTA/1, YUKARI 1, ZENCEFIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, FATİH, UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde AKKUŞ SK., AKMEŞE YOLU CD., BAŞTÜRK SK., BAYRAKLI SK., BERIL, BERİL SK, BİTKİ SK., ÇAM SK., ÇETIN, DİCLE CD., DOĞRU SK., GÖKÇEN SK., GÜZEL SK., HACI İBRAHİM CD., HASAN YILMAZ CD., HASANPASA, HASANPAŞA CD., KAMU CD., KOCATÜRK SK., KUTLU SK., LOZAN SK., MUSTAFA ÖZ CD., ÖĞRETMEN SK., ÖZ SK., ÖZBİL SK., ÖZCANLAR SK., ÖZDEMIR ATMAN, ÖZDEMİR ATMAN CD., ÖZTÜRK SK., PASALI, RAUF DENKTAŞ CD., SADUN ATIĞ CD., SANDAL SK., SEVER SK., ŞEHİT FATİH KABAN CD., ŞENTÜRK SK., TANRIKULU, TANRIKULU SK., TEM BAĞLANTI YOLU CD., TETİK SK., TOPAL, TOPAL SK., TOPUZ SK., TOR SK., TURHAN SK., TÜRKOĞLU SK., TÜRKÖZ SK., TÜRKYILMAZ, TÜRKYILMAZ SK., YÜKSEL SK., ZAFİYET SK., ZİNDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARAMÜRSEL ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, DEREKÖY, HAYRİYE, KARAAHMETLI, KARAAHMETLİ, KAYACIK, OLUKLU, YALAKDERE mahallelerinde 208. CD., 231. CD, 231. CD., 2905., 2923., 2925., 2938., 2947., 2953., 3101., 4 TEMMUZ SK., AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AYDIN, BAŞAK SK., ÇANAKKALE CD., ÇATAL SK., DARIYER, EMEK SK., GAZİLER MEVKİ, GAZİLER MEVKİ KÜME EVLER, GÖLCÜKLER, HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK, ILAYDA DEMIR, KARAAHMETLI MERKEZ MEVKII, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARTAL, KISIKYOL, KONUT SK., MEHTAP SK., MEZARLIK ALTI MEVKII, MEZARLIK ALTI MEVKİİ, MEZARLIK ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, OKÇU TEPE, OKÇU TEPE SK., OLUKLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAAHMETLİ YOLU SK, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, SEYRAN SK., SULTAN BAYBARS, YUKARI ÇESMELER MEVKII, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ KÜME EVLER, ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARAMÜRSEL ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1056. SK., GÜDELER, GÜDELER SK., SUNNI BABA, SUNNİBABA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
BAŞİSKELE ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde ANKA, ARPALIK, ARPALIK CD., BALLI BADEM SK, BAŞARAN SK., BEREN, BEREN SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., DADAS, DEMOKRATLAR, EMİNOĞLU SK., İBİŞOĞLU SK., KARACA SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, OSMAN ŞENOL CD., PETEK, PETEK SK., POSTACI, SEBAHATTİN YAKUT CD., SOYSAL SK., ŞİMAL SK, TATAR SK., YILDIZLAR SK., ZİYARET SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNEBEYLİ, KAZANDERE, SERVETIYE CAMI, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde ASAGI ALARTI MEVKII, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KANDIRA ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALKÖY mahallelerinde BAYRAK SK., ÇALKÖY BESTE, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY KARADENIZ, ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., DOĞA SK., KARADENİZ SK., KAYALI, KAYALI SK., MEMİŞ SK., MEŞE SK., TAFLAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALKÖY, SAFALI mahallelerinde 708 SK., BAYIR SK., BERİL SK., ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., DOĞAN SK., GÜNDÜZ SK., MURAT, SAHİL SK., SEYREK CD., SUDE SK., VATAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KÖRFEZ ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AĞUSTOS, ATALAR, BARBAROS, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇAMLITEPE, ESENTEPE, FATIH, FATİH, GÜNEY, HACI OSMAN, ILIMTEPE, İBNİSİNA, İLİMTEPE, KEFKEN, KIRAZLIYALI, KIŞLADÜZÜ, KİRAZLIYALI, KUZEY, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, SARIMEŞE, SIRINYALI, ŞEHİTEKREM, ŞİRİNYALI, TEPECIK, TEPECİK, YAVUZ, YAVUZ SULTAN, YENIYALI, YENİYALI, YUKARI HEREKE mahallelerinde 10. SK., 12. SK., 19 MAYIS, 19 MAYIS SK., 2 HAZİRAN SK., 23 NİSAN SK., 230., 29 EKİM SK., 30 AĞUSTOS SK., 4. SK., 5., 5. SK., 7. SK., 8., 9 EYLÜL SK., A.DİLEK SK., ABA SK, ABDİ İPEKÇİ SK., ABDURRAHMAN GAZİ SK., AÇELYA SK, ADALET SK., ADATEPE SK., ADIL, ADIM SK, ADİL ATAM SK., ADİL SK, ADNAN ACARLAR, ADNAN ACARLAR SK., ADNAN KAHVECİ CD., ADNAN MENDERES CD., AFYONKARAHİSAR SK., AGAÇ, AGADERE, AĞAÇ SK, AĞAÇLI SK., AĞADERE CD., AHLAK, AHMET AYIK SK., AHMET BİLEK SK., AHMET PETROLCÜ SK., AHVAL, AHVAL SK, AKABE SK., AKAR SK., AKASYA CD., AKASYALI SK., AKBAŞ SK., AKBAYIR SK., AKÇA AĞAÇ SK., AKÇA SK., AKÇALI SK., AKDENİZ SK., AKGÜL SK., AKIN GEMİCİ SK., AKIN SK, AKIN SK., AKINCILAR SK., AKİDE SK, AKRABA SK, AKSU SK., AKŞEMSETTİN CD., ALAADDIN YÜKSEL, ALAADDİN YÜKSEL CD., ALACA, ALACA SK., ALADAĞ SK., ALAMET, ALAMET SK, ALAN, ALAN SK., ALBAY SK., ALEV, ALEV SK., ALIÇ, ALIÇ SK., ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., ALİ YÜCEL SK., ALİBEY SK., ALPASLAN BULVAR, ALTAY SK., ALTINLI SK., ANITTEPE SK., ANT SK., ARAS SK., ARDIÇ SK., AREFE SK, ARI SK., ARIF, ARIKAN SK., ARİF SK, ARKA SK., ARMA, ARMA SK., ARMAĞAN SK., ARPACI SK., ARŞIN SK, ASALET SK., ASIK MEVLÜT IHSANI, ASİL SK., ASKERİ YOL SK, ASLAN, ASLAN SK., ASLIM SK., ASMA SK., ASMALI SK., ASUDE, AŞIK MEVLÜT İHSANİ SK., ATA, ATA CD., ATABEY SK., ATAK, ATAK SK., ATAKAN SK., ATAMAN SK., ATATÜRK BULVAR, ATİK SK., ATLI SK., ATMACA, ATMACA SK., AVCI SK., AVCILAR SK., AY SK., AYAZMA SK., AYDINTEPE, AYDINTEPE SK., AYIK SK., AYVALI SK., AZİZ SK., AZİZİYE ZAFERİ SK., BABALI SK., BADEM SK., BAGDAT, BAGDAT CD., BAGDATLI, BAGLAR, BAĞ SK., BAĞDAT CD., BAĞDATLI CD., BAĞLAR CD., BAHADIR, BAHADIR SK., BAHÇECİ SK., BAHRİYE ÜÇOK CD., BAKÜ SK., BALABAN SK., BALLI, BALLI SK., BANDIRMA SK., BARIŞ SK., BAŞÇAVUŞ SK., BATI SK., BATTAL SK., BAYDAR ALT SK., BAYRAK, BAYRAKTAR, BAYRAKTAR CD., BAYRAM SIT, BAYRAM ŞİT SK., BEDRETTİN KARAFAKIOĞLU CD., BEGONYA SK., BEKTAŞ SK., BELEDİYE YOKUŞU SK., BELEN CD., BENLİ SK., BENNA, BENNA SK., BEREKET SK., BESTE SK., BEŞİKÇİ SK., BEYAZ SK., BEYAZIT, BEYAZIT SK., BEYLERBEYI, BEYLERBEYİ SK, BEYZADE SK., BİLEZİKÇİ SK., BİLGE SK., BİLGİN SK., BİLİM SK., BİLLUR SK., BODUR SK., BOLLUK, BOLLUK SK., BONCUK SK., BORAN SK., BOSTAN, BOSTAN SK., BOYACI, BOYACI SK., BOZDAĞ SK., BOZKURT SK., BUDAK SK., BUDAKLI SK., BUGDAY, BUĞDAY SK, BUHARA SK, BUKET SK., BURÇ, BURÇ SK., BÜŞRA SK., BÜTÜN, CABİR TOKER SK., CAHIT ZARIFOGLU, CAHİT KAYRA SK., CAHİT ZARİFOĞLU CD., CAMI SK., CAMİLİ SK., CAN SK., CANAN SK., CANBAY SK., CANDAN SK., CANDARLI SK., CANDAŞ SK., CANLI SK., CELAL ATİK SK., CEMAL GÜRSEL CD., CEMAL YANILMAZ SK., CEMRE SK., CENK SK., CESUR SK., CEVAT YURDAKUL CD., CEVHER DUDAYEV, CEVHER DUDAYEV CD., CEVHER SK., CEVİZ SK., CEYHAN, CEYHAN SK., CEYLAN SK., CIHANGIR, CIVAN, CİHANER SK., CİHANGİR SK., CİVA SK., CİVAN SK, CÖMERT SK., CUMHURIYET, CUMHURİYET BULVAR, ÇAĞ SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇAKABEY SK., ÇAKI SK., ÇAKILLI SK., ÇAKIR SK., ÇAKMAKLI, ÇAKMAKLI SK., ÇALDIRAN SK., ÇALIŞKAN SK., ÇAMLI CD., ÇAMLICA SK., ÇAMYAYLA KÖYÜ DEĞİRMENÖZÜ MAH, ÇANAKKALE SK., ÇAPRAZ SK., ÇARSI, ÇARŞI CD., ÇAVUŞ SK., ÇAYIR SK., ÇAYIRLIK SK., ÇELEBİ SK., ÇELİK SK., ÇELİKEL SK., ÇENEDAG, ÇENEDAĞ CD., ÇERKEZ SK., ÇESMECI, ÇEŞME SK., ÇEŞMECİ SK., ÇETİN EMEÇ CD., ÇETİN SK., ÇIMENLIK, ÇINAR SK., ÇINARLI CD., ÇINARLIYOL SK., ÇİÇEKÇİ SK., ÇİĞDEM SK., ÇİĞDEMLİ SK., ÇİĞİLTEPE SK., ÇİM SK., ÇİMEN SK., ÇİMENLİ, ÇİMENLİK SK., ÇOBAN SK., ÇOBANÇUKURU, ÇOBANÇUKURU SK., ÇÖMLEKÇİ SK., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., DADAŞ SK., DAGLAR, DALBASTI, DALBASTI SK., DALGIÇ SK., DALYAN SK., DAMAR SK., DAMLA SK., DEDE KORKUT SK., DEDEOĞLU SK., DEFNE SK., DEĞİRMEN SK., DEMIRKOL, DEMIRKOL SK., DEMİRCİ SK., DEMİRKAYA SK, DEMİRKOL SK., DEMİRYOLU SK., DENIZ, DENİZ SK., DENİZCİLER CD., DEPO SK., DERE, DERELİ SK, DERELİ SK., DERLİ SK., DERMAN SK., DERYA, DERYA CD., DERYALAR SK., DEVA SK., DEVİR SK., DILBER, DILMEN, DİCLE SK., DİDEM SK., DİK SK., DİLAVER SK., DİLBER SK., DİLMEN SK., DOGAN ÖZ, DOGU, DOĞAN CD., DOĞANAY SK., DOĞU SK., DOLUNAY SK., DORUK CD., DOST SK., DÖNMEZ SK., DUATEPE SK., DUMLUPINAR SK., DURMAZ SK., DURMUŞ SK., DURU SK., DUT SK., DUYGU, DUYGU SK., DUYGULU SK., DÜZ SK., DÜZGÜN SK., EBABİL SK., EBRAR SK, EBRU SK., EDIRNE, EDİRNE SK., EFE, EFE SK., EFENDILER, EFENDİLER SK., EFLATUN SK, EGE SK., EGEMEN SK., EKIN, EKİN SK., ELİFLİ SK., ELMA SK., ELMALI SK., ELVAN SK., EMEK, EMEL SK., EMİNE SK., EMİROĞLU SK., EMMİ SK, EMRE SK., ENGIN, ENGİN SK., ERDAL BEY, ERDAL BEY SK., ERDEMİR SK., ERDEMİRCİ SK., ERDEMLI, ERDEMLİ SK., ERDOGAN, ERDOĞAN SK., EREN SK., ERGENEKON, ERGENEKON SK., ERGUVAN SK., ERIKLI, ERIS, ERİK SK., ERİKLİ SK., ERİM SK., ERİŞ SK., ERMAN SK., ERMİŞ SK., EROĞLU SK., ERZURUM SK., ESEN SK., ESENTEPE, ESENTEPE CD., ESER SK., ESKI ISTANBUL YOLU, ESKİŞEHİR SK., ESMA SK, ESREF BITLIS, EŞREF BİTLİS CD., ETHEM AĞA CD., EVRENSEL, EVRENSEL SK., EVRİM SK., EYÜP SK., EZGİ SK., FATIH, FATİH SK., FATİH SULTAN MEHMET CD., FECIR, FECİR SK, FELEK SK., FENER SK., FERAH SK, FETIH, FETİH CD., FEVZİ ÇAKMAK SK., FINDIK SK., FIRAT SK., FİDAN SK., FULYA, FULYA SK., FUNDA SK., GAMZE SK, GARP SK., GAYE SK., GAZANFER BİLGE SK., GAZEL SK, GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ CD., GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GAZİANTEP SK., GAZİLER CD., GEDIZ, GELİNCİK SK., GENÇ SK., GENÇOĞLU SK., GİRİT SK., GİZEM SK., GLÜCKAUF SK., GONCA, GONCA SK., GÖÇER SK., GÖKALP SK., GÖKNAR, GÖKNAR SK., GÖKSU SK., GÖNLÜM SK., GÖNÜL, GÖNÜL CD., GÜL SK., GÜLAĞACI SK., GÜLBAHAR SK., GÜLCAN SK., GÜLÇİN SK., GÜLDEN SK., GÜLDESTE SK., GÜLDİBİ SK, GÜLER, GÜLER SK., GÜLİSTAN SK., GÜLPINAR SK., GÜLÜM SK., GÜMRÜKÇÜLER, GÜMRÜKÇÜLER CD., GÜMÜS, GÜMÜSLÜ, GÜMÜŞLÜ SK., GÜN SK., GÜNCE, GÜNCE SK., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., GÜNDÜZ CD., GÜNEY SK., GÜR SK., GÜRGEN SK., GÜRKAN, GÜRKAN SK., GÜVEN SK., GÜVENİR SK., GÜVENLİ SK., GÜVERCIN, GÜVERCİN SK., H.AKAR, H.AKAR SK., HACI MUHARREM SK., HACI SK., HAFIZ SK., HALE SK., HALİDE EDİP ADIVAR CD., HALK SK., HAMIT KAPLAN, HAMİT ÇAVUŞ SK., HAMİT KAPLAN CD., HAMİT KAPTAN SK., HANIMELİ SK., HARMAN SK., HARUN ÇETİNTEMEL SK., HASAN ALİ YÜCEL CD., HASAN GENÇ, HASAN GENÇ SK., HASAN KESKİN SK., HASAN ÖZSOY, HASAN ÖZSOY SK., HASAN SEVİNÇ SK., HASAN TAHSİN SK., HASAT SK., HATİP SK, HATTAT, HATTAT SK, HAYA SK, HAYAL, HAYAL SK., HAYAT SK., HAYDAR ZAFER SK., HAYMANA SK., HAYRAT, HAYRAT SK., HAYRETTİN SK., HAYRİ KULUMBUR CD., HAZAR, HAZAR SK., HELAL SK., HEREKE YOLU SK, HICRET, HIDAYET, HIZIRREIS, HIZIRREİS CD., HIZMA, HİCRET CD, HİCRET CD., HİDAYET SK., HİKMET SK., HİLALLER SK., HİZMET SK., HOŞGÖR SK., HUZUR, HUZUR SK., HUZURLU SK., HÜLYA SK., HÜNKAR SK., HÜR, HÜR SK., HÜRMET SK, HÜRRİYET BULVAR, HÜSEYIN TETIK, HÜSEYİN AKBAŞ SK., HÜSEYİN KARAYAMAÇ SK., HÜSEYİN TETİK CD., IBNI SINA, IÇ, IHLAMUR CD., IHLAMURLU SK., IKIZLIÇESME, ILGIN SK., IRFAN, IRMAK SK., ISILAY, ISMET ATLI, ISMET INCE, ISTASYON, IŞIK SK., IŞILAY SK, IŞILAY SK., İ.OZAN SK., İBNİ SİNA CD., İÇ SK., İHLAS SK, İKİZLER ÇEŞME SK., İKİZLER SK., İKİZLİÇEŞME SK., İLK KURŞUN SK., İLKBAHAR SK., İLKDURAK SK., İLKE SK., İMREN SK., İMSAK SK, İNAN SK., İNCİ SK., İNCİR SK., İNKILAP SK., İNÖNÜ CD., İPEK SK., İPLİKÇİ SK., İRFAN CD., İSMET ATLI SK., İSMET İNCE SK., İSMET İNÖNÜ CD., İSTASYON CD., İSTİKLAL CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KADI SK., KADIM, KADİFE SK., KADİR SK., KAHRAMAN SK., KAHVECILER, KAHVECİLER SK., KAHYA, KAHYA SK., KALBURCU KÖY YOLU, KALBURCU KÖY YOLU SK., KALBURCU YOLU, KALBURCU YOLU SK., KALEM SK., KALEMLİ SK., KALENDER SK., KALYON SK., KAMERLİ SK., KAMİL SK, KAMURAN ERBUĞA SK., KANAL SK., KANDIRA CD., KANDİL SK., KANYON SK., KAPLAN SK., KAPTAN, KAPTAN MUSTAFA SK., KAPTAN SK., KARA HÜSEYİN SK., KARAAĞAÇ SK., KARAALİPAŞA CD., KARABEKİR SK., KARAGÖZ SK., KARAGÜMRÜK SK., KARAMÜRSEL SK., KARANFİLLİ SK., KARANİ SK., KARDELEN SK., KARDEŞ SK., KARDEŞLER SK., KARINCA, KARINCA SK., KARLI SK., KARTAL SK., KARTOPU SK., KATMER, KATMER SK, KAVACIK SK., KAYISI SK., KAYNARCA SK., KAYTANCI SK., KAZIM AYVAZ, KAZIM AYVAZ SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KEKLİK SK., KELEBEK SK., KEMAL NEHROZOĞLU CD., KEMAL SK., KENT, KENT CD., KESER SK., KESKİN SK., KILIÇ SK., KINA SK., KINALI SK., KIRAZ, KIRCI, KIRCI SK., KIŞLA SK., KIYAK SK., KIZILCA SK., KIZILCIK, KIZILDAG, KIZILDAĞ SK., KİRAZ CD., KİRAZCI SK., KİREÇÇİ SK., KOCA YUSUF, KOCA YUSUF CD., KOCATEPE, KOCATEPE CD., KOÇAK SK., KONUK SK., KONYA, KONYA SK., KOOPERATİFLER CD., KORDON SK., KORKMAZ SK., KORU SK., KÖPRÜ CD., KÖRFEZ CD., KÖRFEZ RADAR, KÖRFEZ RADAR KÜME EVLER, KÖŞK SK., KUĞU SK., KUM SK., KUMRULU SK., KURŞUN SK., KURTULUS, KURTULUŞ SK., KUŞKONMAZ SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., KUYU DİBİ SK., KUYU SK., KUZEY, KÜÇÜK KONAK, KÜÇÜK SK., LEYLA ATAKAN CD., LIMAN YOLU, LİDER SK., LİMAN SK., LİMAN YOLU SK., LOJMAN SK., M.AYIK, M.AYIK SK., M.DAGISTANLI, M.DAĞISTANLI SK., M.OKTAY SK., MALİK AKBAŞ CD., MANOLYAM SK., MARMARA SK., MARTI, MARTI SK., MAZLUM SK., MEDİNE SK., MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY CD., MEHMET OKTAL SK., MEHMET YÜKSEL CD., MEHTAP, MEHTAP CD., MELEK SK., MELİK SK., MENDERES, MENDERES CD., MENEKSE, MENEKŞE SK., MENZİL SK., MERA SK., MERCANLI, MERCANLI SK., MERDİVENLİ SK., MERİÇ SK., MERT SK., MESCİT SK., MESKEN, MESKEN SK., METIN YÜKSEL, METİN SK., METİN YÜKSEL CD., MEVLANA, MEVLANA CD., MEYDAN SK., MIDILLI, MIHÇI SK., MILLI EGEMENLIK, MITHAT BAYRAK, MİDİLLİ SK., MİNE ATALAY SK., MİTHAT BAYRAK SK., MOLLA OSMAN SK., MORLALE, MORLALE SK., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., MUHARREM CANDAS, MUHARREM CANDAŞ SK., MUHLİS YİĞİT CD., MURAT SK., MUSTAFA AGA, MUSTAFA AĞA SK., MUSTAFA OKTAY SK., MUTLU SK., MUTLULUK SK., MÜRVET SK., NADAS, NADAS SK., NAGİHAN SK., NAIP, NAİP SK., NALAN, NALAN SK., NAME SK., NAR SK., NARİN SK., NARLI, NARLI SK., NASIFLAR SK., NASUH AKAR SK., NASUH SK., NAZIM ATEŞ SK., NAZIM HIKMET, NAZIM HİKMET CD., NAZIR SK., NAZMİ OĞUZ SK., NEBİ SK., NECATİ ÖKSE CD., NECİP FAZIL CD., NEHIRLI, NEHİR SK., NEHİRLİ SK., NENE HATUN, NENE HATUN CD., NERGİZLER SK., NEYZEN SK., NİHAL ADSIZ SK., NİMET SK., NİŞAN SK., NİZAM SK., NUH, NUH CD., NUR SK., NURİ EFENDİ SK., NURİ MADAZLI SK., OBA SK., OCAK SK., OĞUZHAN SK., OKTAY UZUNER SK., OKUL SK., ONUR SK., ONURLU SK., ORHAN KARABULUT CD., ORKİDEM SK., ORTA KONAK SK., ORTANCA SK., OSMAN ENGIN, OYA SK., OYMAK SK., OZANLAR, OZANLAR SK., ÖĞRETMENLER CD., ÖĞÜT SK., ÖMER TOPUZ SK., ÖMERAĞA SK., ÖMÜR, ÖMÜR SK., ÖNDER, ÖNDERİM SK., ÖZCAN SK., ÖZDEMİR SK., ÖZEL SK., ÖZEN SK., ÖZENLER CD., ÖZER SK., ÖZGÜ SK., ÖZGÜN SK., ÖZGÜR SK., ÖZLEM, ÖZLEM SK., ÖZNUR SK., PALA SK., PAMUK SK., PAPATYA SK., PAPATYALI SK., PARK CD., PARLAK, PARLAK SK., PAZAR, PAZAR CD., PETKIMLILER, PETKİM DOLUM TESİSİ SK, PETKİMLİLER CD., PETROL CD., PINAR SK., PINARLI SK., PİR SULTAN SK., POLIS, POLİS SK., POYRAZ SK., PREVEZE, RADAR, RADAR CD., RAŞİT BEY SK., RIHTIM, RIHTIM CD., RIZA DOĞAN SK., RÜZGAR SK., SAATÇİ SK., SAHIL, SAHIL CD., SAHİL CD, SAHİL CD., SAKA SK., SAKIZ SK., SAKİNLER SK., SALIM, SALİM SK., SALKIM SK., SALKIMLI, SALKIMLI SK., SAMSUN SK., SAMSUNLU AHMET SK., SANAYİ CD., SANCAK SK., SANCAKLI SK., SANCAR SK., SAPAN SK., SARI, SARI SK., SARMAŞIK SK., SARUHAN SK., SAYAR SK., SAYGIN SK., SEBAT SK., SEÇKIN, SEÇKİN SK., SEDA CD., SEDAT YENIGÜN, SEDAT YENIGÜN CD., SEDAT YENİGÜN CD., SEDİR SK., SEFA CD., SEFER BAYGIN, SEFER BAYGIN SK., SEFER SK., SEHER SK., SEHIT ERDOGAN ÇÖPOGLU, SEHIT MEHMET KAPLAN, SEHIT MUSTAFA, SELİMAĞA SK., SELİMİYE SK., SELVİ SK., SELVİLİ SK., SENLIK, SENTÜRK, SERAMİK CD., SERÇE SK., SERHATLI SK., SERIF ÇANGA CD., SERİN SK., SEVGİ SK., SEVİNÇ SK., SEYDA, SEYDA CD., SEYHAN, SEYMEN SK., SEYRANTEPE, SEYRANTEPE SK., SEZENLER CD., SEZER, SEZER SK., SILA, SILA SK., SIRRI ACAR SK., SITE, SİPAHİ SK., SİTE SK., SİVAS SK., SOLMAZ, SOLMAZ SK., SOYLU, SOYLU SK., SÖĞÜT SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÖKÜN SK., SÖNMEZ SK., SUNA SK., SÜLEYMAN DEMIREL, SÜLEYMAN DEMİREL CD., SÜLEYMAN SK., SÜLÜN SK., SÜMBÜL, SÜMBÜL SK., SÜMBÜLLÜ SK., ŞADIRVAN SK., ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞAKİR SK., ŞAMİL SK., ŞAN SK., ŞANLI SK., ŞANTİYE YOLU SK, ŞARK SK., ŞEBNEM SK., ŞEHIT MEHMET KAPLAN CD., ŞEHİT BİLGİN VARLI SK., ŞEHİT CEMAL SK., ŞEHİT ERDOĞAN ÇÖPOĞLU SK., ŞEHİT ERHAN ATAŞ SK., ŞEHİT HALİL İBRAHİM SK., ŞEHİT HÜSEYİN SK., ŞEHİT KUBİLAY CD., ŞEHİT MEHMET KAPLAN CD., ŞEHİT MEHMET SK., ŞEHİT MUSTAFA SK., ŞEHİT RAMİS SK., ŞEHİT RIFAT SK., ŞEHİT YUSUF SK., ŞEKER SK., ŞEKERLİ SK., ŞEN SK., ŞENEL SK., ŞENLİ SK., ŞENLİK SK., ŞEREFİYE CD., ŞERİF ÇANGA CD., ŞEYDA CD., ŞİMAL SK., ŞİMŞEK SK., ŞİNASİ KUŞ SK., ŞİRİNYER SK., ŞÜKRAN SK., TAFRAN, TAFRAN SK., TAKSİM SK., TAN SK., TARİH SK., TARLA SK., TAŞKIRAN SK., TAŞOCAKLARI KÜME EVLER, TAYFUN CD., TAYFUR SK., TEK KAPI, TEK KAPI SK., TINAZTEPE SK., TOLGA SK., TOPEL, TOPEL SK., TOPRAK SK., TRAKYA SK., TUFAN DEDE SK., TUFAN SK., TUGRUL, TUĞRA SK., TUĞRUL CD., TUNAHAN, TUNAHAN CD., TUNCAY, TUNCAY SK., TUNÇ SK., TURAN, TURAN DURSUN CD., TURAN SK., TURGUT SK., TURNA SK., TÜPRAŞ SOSYAL TESİSLERİ YOLU S, TÜRKBEY SK., TÜRKELİ CD., UĞUR SK., UĞURLU SK., ULUBATLI HASAN CD., ULUS SK., ULUSOY, UYGUN, UYGUN SK., UYUM SK., UZUN, UZUN SK., ÜÇYILDIZ CD., ÜLKÜ SK., ÜMİT SK., ÜNÜSAN SK., ÜRÜN SK., ÜSTÜN CD., ÜSTÜNER SK., ÜZENGİ SK., ÜZÜM SK., VADİ SK., VAKIF SK., VALİDE HANIM SK., VARAN, VARAN SK., VAROL, VAROL SK., VATAN SK., VEFA SK., VİŞNE SK., VOLKAN SK., VOLKANLAR SK., YAĞMUR SK., YAKACIK, YAKACIK SK., YAKUT SK., YALI CD., YALILAR SK., YASAR YILMAZ, YASEMİNLER SK., YAŞAR DOĞU CD., YAŞAR ERKEN SK., YAŞAR KEMAL SK., YAŞAR YILMAZ SK., YAY SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAYLA, YAYLA SK., YAYLALI, YAYLALI SK., YAYLI SK., YEDITEPE, YEDİTEPE SK., YENI ÇESME, YENİGÜN SK., YENİYOL SK., YEŞİL SK., YEŞİLÇINAR SK., YEŞİLTEPE SK., YILDIRIM, YILDIRIM BEYAZIT CD., YILDIRIM SK., YILDIRIMLI SK., YILDIZ, YILDIZ CD., YILGINTEPE SK., YILMAZ SK., YİĞİT SK., YOKUŞYOLU SK., YONCA, YONCA SK., YOSUN, YOSUN SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD., YURT SK., YUVA SK., YÜCE SK., YÜCEL SK., ZAFER CD., ZAFERLİ SK., ZAMBAK SK., ZEMZEM SK., ZEYBEK, ZEYTİN SK., ZEYTİNLİ SK., ZIRAAT, ZIRVE, ZİRAAT SK., ZÜBEYDE, ZÜBEYDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GEBZE ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIŞ, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY, TATLIKUYU mahallelerinde 1319/2. SK., 1801. SK., 1802. SK., 1803. SK., 1803/1. SK., 1804/2. SK., 1804/4. SK., 1804/5. SK., 1805. SK., 1805/3. SK., 1805/4., 1805/4. SK, 1805/4. SK., 1805/5. SK., 4102., 4127., 4127. SK, ANİBAL CD., BAHAR SK., DAR SK., DENİZ CD., GAZI DEDE, GAZİ DEDE CD., GÖZDE SK., GÜNEY YANYOL CD., HARMANYOLU SK., KARANFİL SK., MUALLİM KÖY CD., SAĞLIK SK., ÜÇ KUYULAR SK., YALI SK., ZEYTİNLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, OVACIK mahallelerinde 3340., 3341, 3341., 3343., 3344, 3344., 4334, 4334., 4336, 4336., 4337., 4341, 4341., CUMAKÖY FATIH, EVREN SK., FATİH, FATİH CD., GÜLBEN SK., KAVAK SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., LALE SK., YASEMİN SK., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YENİ ÇEŞME SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANLI mahallelerinde 11. SK., 2. SK., 4505. SK, 4509. SK., 4510. SK., 4511, 6. SK., 8. SK., 9. SK., KANARYA SK., KÖMÜRCÜOĞLU CD., ÖMER COŞKUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KİRAZPINAR mahallelerinde 2746. SK, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 18:00-20:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3202. SK, 3236. SK., 3248., BANU SK., EMİR SK., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, ORGANIZE, ORGANİZE CD., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DİLOVASI ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ, DEMIRCILEROSB, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ORHANGAZİ mahallelerinde 246. SK., 540/2. SK., 561. SK., 562. SK., AKPINAR SK., ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., DENEME SK., ELMACIK DERE YOLU SK., İSTİKLAL, İSTİKLAL CD, MANASTIR TEPE SK, UZUNTARLA SK, VALILER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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