20 Ocak KOCAELİ İZMİT elektrik kesintisi: İZMİT ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 02:02

Güncelleme: 20.01.2024 - 02:02

KOCAELİ İZMİT ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİT ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİT mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİT ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYİ mahallelerinde ARSLANKAYA SK., BEYLERBEYİ SK., D-130 KARAYOLU CD., FEVZİ ÇAKMAK CD., HAYRETTİN UZUN CD., İZMİT SANAYİ SİTESİ 14. CD., İZMİT SANAYİ SİTESİ 4. CD., KOCAER SK., KUMLUK SK., KUMSAL SK., KUZEY SK., ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: M. ALİPAŞA, M.ALIPASA mahallelerinde ESİN ÇIKMAZI SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR, KÖSE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.