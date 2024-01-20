20 Ocak SAKARYA PAMUKOVA elektrik kesintisi: PAMUKOVA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 02:02

Güncelleme: 20.01.2024 - 02:02

SAKARYA PAMUKOVA ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında PAMUKOVA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte PAMUKOVA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

PAMUKOVA ilçesinde 20 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde HAMİ SK., KAVAKDIBI SK., KAVAKDİBİ SK., KEŞANLI SK., KONAK CAD.2.GEÇIT, KONAK CAD.2.GEÇİT CD., MELTEM SK., MİMAR SİNAN CD., SAKİN SK., SEMERCİLER SK., ŞEHİT TEMEL ŞİMŞİR SK., TÜRKOCAGI, TÜRKOCAĞI CD., YAHYA KEMAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.