20. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin kazananları belli oldu

07 Kasım 2020 Cumartesi, 11:22

"Nuh Tepesi"

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin kazananları açıklandı. Yönetmen Cenk Ertürk'ün ilk uzun metrajlı filmi "Nuh Tepesi" En İyi Film dalında birinci oldu.

En İyi Yönetmen Ödülü "Kız Kardeşler" filmiyle Emin Alper'e verildi.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne, "Kızkardeşler" filmindeki performanslarıyla Cemre Ebuzziya, Helin Kandemir ve Ece Yüksel değer görüldü.

En İyi Erkek Oyuncu dalında birincilik ödülü ise, "Nuh Tepesi" filminin başrol oyuncuları Haluk Bilginer ve Ali Atay'ın oldu.

Festivalin ödülleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle 2021 yılında gerçekleşecek festivalde sahiplerine takdim edilecek.

KISA VE BELGESEL FİLMLER GELECEK YIL GÖSTERİLECEK

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda geçmiş yıllardaki formatta yapılamayan festivalin başkanı Hüseyin Sıtkı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"20. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivalimizi uzun süre iptal edip etmeme konusunda tereddüt yaşadık. Ancak korona virüs rakamlarında tüm dünyada yeniden artış yaşanması ve alınan tedbirlerin sıkılaştırılmasından ötürü, ödül törenimizi 2021 yılına erteleme kararı aldık. Bunun yanı sıra, festivalimizin web sayfasında online yayınlayacağımız ilk 10 kısa ve belgesel filmleri yaşanan İzmir depremi nedeniyle önümüzdeki yıl gerçekleştireceğimiz 21. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivalinde gösterme kararını da aldık. Bizler, festival çalışmalarımızı aynı heyecanla sürdürerek, 2021 yılında daha güçlü bir festivali gerçekleştirmek için hazırlıklara başladık. Bu süreçte festivalimize katılacağını bildiren tüm sanatçı ve dostlara, destek veren kurumlarımıza festival komitesi adına teşekkür ediyor, deprem ve pandeminin yarattığı etkileri ve acıları paylaşıyoruz."

FESTİVALİN ÖZEL ÖDÜLLERİ

Festivalin özel ödüllerinin verileceği isimler de belli oldu. Vefa Ödülü Münir Özkul adına kızı Güner Özkul'a verilirken, Yaşam Boyu Onur Ödüllerine sanatçılar Füsun Demirel ve Selçuk Yöntem değer görüldü. 2019 Seyirci Özel Ödülü ise "Misafir" filmine verildi.

ÖDÜLLER

"Kız Kardeşler"

Festivalin birincileri şöyle:

En iyi Film: "Nuh Tepesi"

En iyi Yönetmen: "Kız Kardeşler" - Emin Alper

En iyi Kadın Oyuncu: Cemre Ebüzziya, Helin Kandemir, Ece Yüksel - "Kız Kardeşler"

En iyi Erkek Oyuncu: Haluk Bilginer ve Ali Atay - "Nuh Tepesi"

En iyi Görüntü Yönetmeni: "Aden" - Barış Aygen

En iyi Senaryo Kronoloji: Ali Aydın

Birol Ünel Jüri Özel Ödülü: "Kraliçe Lear"

12. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması - Türkiye birincisi: "Yaylacı" - Fatih Ertekin

12. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması - Almanya birincisi: "Barfuss Durch Glas" - Timur Küçükince

1. Belgesel Yarışması birincisi: "Sevan the Craftsman" ve "Kadın Olmanın Günahı" filmleri - Ümran Safter















