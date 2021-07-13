20 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Ruanda'ya karşı galip
FIVB U20 Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda 20 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, 2'nci etapta Ruanda’yı 25-9, 25-15, 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti.
Hollanda ve Belçika’nın ortaklaşa düzenlediği FIVB U20 Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden 20 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, 2'nci etap ilk karşılaşmasında Ruanda’yı 25-9, 25-15, 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti.
Millilerde Ege Melisa 12, Hanife Nur 11, Beren 10 sayıyla öne çıkan isimler olurken; Karmen ve Aleyna 8, Çağla 5 sayı kaydetti. FIVB U20 Kızlar Dünya Şampiyonası 2'nci etap karşılaşmalarında G Grubu’nda yer alan U20 Kız Milli Takımı, 2'nci maçında yarın saat 19.30’da Tayland ile karşılaşacak.
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