Türkiye, 19 Yaş Altı Kızlar Voleybol Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu

U19 Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası'nda U19 Milli Takımı ile mücadele eden Türkiye, finalde Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu ve ikinci sırayı aldı.

AA
03 Temmuz 2021 Cumartesi, 22:01
Türkiye, 19 Yaş Altı Kızlar Voleybol Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu
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Sırbistan'da düzenlenen 19 Yaş Altı Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı ile mücadele eden Türkiye, ikinci oldu.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen turnuvada Türkiye, şampiyonluk maçında ev sahibi Sırbistan ile karşılaştı.

Rakibine 25-9, 25-12 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yenilen milli takım, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

16 yaş altı takımıyla şampiyonaya katılan Türkiye, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'yı 3-0, Karadağ'ı 3-1 mağlup etmişti.


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