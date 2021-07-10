20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, Rusya'ya mağlup oldu
FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası C Grubu'nda Türkiye, Rusya'ya mağlup oldu.
FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Türkiye, Rusya'ya 3-1 yenildi.
Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı şampiyonada C Grubu'nda yer alan milliler, ikinci maçında Hollanda'nın Rotterdam kentinde Rusya ile karşılaştı.
Milli takım, rakibine 23-25, 25-21, 19-25 ve 17-25 'lik set sonuçlarıyla 3-1 mağlup oldu.
Gruptaki ilk maçında dün Tayland'ı 3-0'la geçen Türkiye, üçüncü karşılaşmasını yarın TSİ 19.30'da ABD ile yapacak.
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