20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, Rusya'ya mağlup oldu

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 22:28

FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Türkiye, Rusya'ya 3-1 yenildi.



Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı şampiyonada C Grubu'nda yer alan milliler, ikinci maçında Hollanda'nın Rotterdam kentinde Rusya ile karşılaştı.

Milli takım, rakibine 23-25, 25-21, 19-25 ve 17-25 'lik set sonuçlarıyla 3-1 mağlup oldu.

Gruptaki ilk maçında dün Tayland'ı 3-0'la geçen Türkiye, üçüncü karşılaşmasını yarın TSİ 19.30'da ABD ile yapacak.



