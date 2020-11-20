20 yaş altı ve 65 yaş üstüne 'cuma namazı' istisnası!

20 Kasım 2020 Cuma, 13:10

İçişleri Bakanlığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma saatlerine ilişkin cuma namazı düzenlemesini duyurdu.

Koronavirüs salgını yeni tedbirleri ile ilgili sıkça sorulan soruları cevaplayan Bakanlık'tan "65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için belirlenen sokağa çıkma kısıtlamasının uygulaması Cuma namazları açısından nasıl olacaktır?" sorusu üzerine şu yanıt verildi:

"Belirtilen yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir."

DİYANET 'EVDE KILIN' DEDİ

İçişleri tarafından duyurulan bu 'istisna' sonrası akıllara Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugün 81 ilde okutulan Cuma hutbesinde yer alan çağrı geldi. Hutbede 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara namazlarını evde kılma çağrısı yapılmıştı.

İşte hutbenin o bölümü:

"Tüm dünyada olduğu gibi toplum olarak bizler de salgın hastalıkla büyük bir mücadele içindeyiz. Maske, mesafe ve temizliğe riayet etmenin yanında sağlığımız için alınan tüm tedbirlere uymak hepimizin vazifesidir. Bu süreçte risk altında olan 65 yaş üstü muhterem büyüklerimizden ve kronik rahatsızlığı bulunan kardeşlerimizden namazlarını evlerinde kılmalarını istirham ediyoruz. Unutmayalım ki tedbirlere riayet ettiğimiz müddetçe hem bu çetin imtihanımızdan başarıyla çıkacak hem de mükâfata nail olacağız inşallah!"