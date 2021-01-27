200 davetliye 'Süper' izin!

27 Ocak 2021 Çarşamba, 21:02

Trabzonspor ile Başakşehir arasındaki Süper Kupa maçını TFF'nin davet ettiği 200 seçkin seyirci izledi.

Süper Kupa maçını kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) talebi doğrultusunda davetliler ve protokol tribününde yer alanlar da dahil yaklaşık 200 kişi statta takip etti.

Süper Kupa maçına özgü yapılan talimat değişikliğiyle, iki kulüpten 80'er davetli maçı tribünden izledi. Protokolün yanı sıra iki kulübün yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcu aileleri ve kulüplerin misafirleri karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de Süper Kupa'yı tribünden takip etti.

Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşılaşan Medipol Başakşehir'de iki yeni transfer Ömer Ali Şahiner ve Junior Fernandes ilk 11'de sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli ekipte, lisansları dün çıkarılan Ömer Ali ve Junior Fernandes, Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'inde yer aldı.

Ömer Ali Şahiner sağ bekte, Junior Fernandes ise sol kanatta mücadeleye başladı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk takımını sahaya, Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Azubuike, Deniz Türüç, Aleksic, Junior Fernandes ve Demba Ba ilk 11'iyle sürdü.

Turuncu-lacivertli takımın yedek kulübesinde ise Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Leonardo Duarte, Mahmut Tekdemir, Fredrik Gulbrandsen, Ravil Tagir, Muhammed Emin Sarıkaya, Enzo Crivelli, Uğur Uçar ve Cemali Sertel bulundu.

ÖNEMLİ EKSİKLER

Medipol Başakşehir'de Süper Kupa maçında 7 oyuncu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Turuncu-lacivertli takımın önemli isimleri Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Rafael, Nacer Chadli, Junior Caiçara, Giuliano ve Bolingoli bu mücadelede sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

UEFA HEYETİ MAÇI İZLEDİ

29 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nı denetlemek için İstanbul'da bulunan UEFA heyeti de karşılaşmayı izledi.

Statta incelemelerde bulunmak için bu hafta İstanbul'da bulunan UEFA heyeti, Süper Kupa maçını da takip etti ve kontrollerini gerçekleştirdi.

