2006'da hayatını kaybeden Kiyan Prince, FIFA 21'de hayat buluyor

Dünyaca ünlü futbol oyunu FIFA serisinin yapımcısı EA Sports, 2006 yılında İngiliz ekibi Queens Park Rangers'ın altyapısında forma giydiği sırada, 15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Kiyan Prince'in anısını oyunda yaşatacak.

Sky Sports'un haberine göre yapımcı şirket, Kiyan'ı ailesi, arkadaşları ve antrenörlerinden aldığı bilgilerle, fiziksel özellikleri ve futbolculuk yeteneklerini gerçekçi hale getirerek sanal ortamda yarattı. FIFA 21 oyununun kullanıcılarına yarın sunulacak güncellemede Kiyan Prince, 30 yaşında bir futbolcu olarak Queens Park Rangers'ın kadrosunda yer alacak.

Kiyan Prince'in babası Mark Prince, yaptığı açıklamada çalışmanın sonucunu gördüğünde ağladığını ve oğlunu yeniden canlı olarak görmesi sebebiyle korktuğunu ifade etti.

Kiyan Prince, 15 yıl önce bugün, 18 Mayıs 2006 tarihinde gittiği okulun önünde çıkan bir bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Kiyan Prince'in babası, oğlunun anısını yaşatmak amacıyla, onun taşıyan bir vakıf kurdu. Prince'in kulübü Queens Park Rangers, 2019 yılında aldığı bir kararla stadyumu Loftus Road'un ismini "Kiyan Prince Vakfı Stadyumu" olarak değiştirmişti. Lacivert-beyazlı ekip, ayrıca bugün aldığı bir kararla Prince'e 30 numaralı formayı verdiğini açıkladı.

EA Sports, Kiyan Prince'in oyuna eklenmesini şu paylaşımla duyurdu:

15 years ago today, Kiyan Prince lost his life.



Today, we honour his legacy and the player he was destined to become.



Introducing @QPR's new number 30 @TheKPF @EFL #LONGLIVETHEPRINCE pic.twitter.com/tlVHu7JDt0