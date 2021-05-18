Eric Cantona adını şöhretler müzesine yazdırdı

18 Mayıs 2021 Salı, 11:27

Manchester United'ın eski yıldızı Eric Cantona, taraftarların oylamasıyla Premier Lig'in Onur Listesi'ne seçildi. Fransız forvet, Old Trafford'ta geçirdiği beş sezonda dört lig şampiyonluğu kazandı.

156 maçta 70 gollük bir performans sergileyen Cantona, Alan Shearer ve Thierry Henry'den sonra Premier Lig'in şöhretler müzesine adını yazdıran üçüncü isim oldu.







