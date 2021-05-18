Juventus yeni sezon formasını tanıttı

Serie A ekiplerinden Juventus sosyal medya hesabından, Cristiano Ronaldo'lu yeni sezon forma tanıtım videosu yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2021 Salı, 12:15
Juventus yeni sezon formasını tanıttı
Abone Ol google-news

Serie A ekiplerinden Juventus, yeni sezonda giyeceği iç saha formasını tanıttı. Tanıtımda takımdan ayrılacağı iddia edilen Cristiano Ronaldo da yer aldı.

İşte Portekizli yıldızın da yer aldığı forma tanıtım videosu:





Video Haberler

En Çok Okunan Haberler