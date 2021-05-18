Serena Williams: "Roger Federer, bir dahi"
39 yaşındaki ABD'li kadın tenisçi Serena Williams, tek erkeklerde dünyanın en iyi tenisçisinin Roger Federer olduğunu ifade etti.
Tek erkekler tenisinde uzun yıllardır Federer, İspanyol Rafael Nadal ve Sırbistanlı Novak Djokovic arasında devam eden rekabette, hangisinin daha iyi olduğuna ilişkin tartışmaya Serena Williams da katıldı.
Tek kadınlarda elde ettiği 23 zaferle Margaret Court'un ardından en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi konumundaki 39 yaşındaki Williams, tek erkeklerde dünyanın en iyisi olarak Roger Federer'i gördüğünü söyledi.
Katıldığı İtalya'nın Parma kentindeki Emilia-Romagna Açık tenis turnuvası sırasında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Williams, "En iyi tenisçi için sadece iki kelimem var: Roger Federer. O, mükemmelliğin, klaslığın özeti harika bir oyuncu ve oyunu gerçekten değiştirdi. Onun gibi oynamaya çalışan, hareketlerini ve vuruş tekniklerini taklit eden birçok oyuncu görüyorsunuz. Federer, bir dahi." değerlendirmesinde bulundu.
Federer'in büyük hayranı olduğunu vurgulayan Williams, "Bence o, tüm zamanların en iyisi. Bazıları düşünceme katılmayabilir, anlarım. Ama Federer, gerçekten fantastik bir oyuncu ve onun gibi oynamayı çok isterdim." ifadelerini kullandı.
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