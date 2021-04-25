2010'ların en iyi 10 filmi

25 Nisan 2021 Pazar, 10:02

Screen Rant’in haberine göre söz konusu listede yer alan filmler şu şekilde:

Varda by Agnes (2019) - 7.9

Fransız Yeni Dalgası’nın en etkili isimlerinden Agnes Varda, 2019’daki ölümüne kadar film çekmeye devam etti. Varda’nın son filmi Agnes by Varda izleyicilere yönetmenin kariyerine dair eşsiz bir bakış sunuyor.

Mekanlar ve Yüzler (Faces Places) (2017) - 7.9

Listede Agnes Varda’nın bir diğer yapımı daha yer alıyor. Mekanlar ve Yüzler'de filmin yönetmen koltuğunda birlikte oturan Varda ve JR, Fransa’nın kırsal kesimlerinde farklı yerlere seyahat ederek tanıştıkları kişilerin tasvirlerini sunuyor.

Marriage Story (2019) - 7.9

Yönetmen Noah Baumbach’ın en beğenilen, Netflix’inse en başarıları yapımları arasında yer alan Marriage Story genç bir çiftin evlilik deneyimlerini ekranlara getiriyor.

Ben, Daniel Blake (I, Daniel Blake) (2016) - 7.9

Ken Loach imzalı film, kalp krizi geçirdikten sonra artık çalışamayacağı düşünülen 59 yaşındaki marangoz Daniel Blake’in başından geçenleri konu alıyor.

Boyhood (2014) - 7.9

Yönetmen Richard Linklater’ın 12 yılını alan film Mason Evans Jr.’ın hikayesini anlatıyor. Filmin başında 6 yaşında olan karakter gerçek hayatla paralel biçimde büyüyor ve filmin sonunda 18 yaşındayken görülüyor.

Geceyarısından Önce (Before Midnight) (2013) - 7.9

Richard Linklater'ın “Before” üçlemesinin tamamlandığı filmde Jesse ve Celine önceki filmlerde yaşadıklarının ardından artık çift olur ve yaz tatilini Yunanistan’da çocuklarıyla birlikte geçirir.

Minding the Gap (2018) - 8.1

Bing Liu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu erkeklik, ırk ve sınıf gibi bir dizi toplumsal meseleyi işleyen film 21. yüzyıl Amerika’sına dair farklı bir bakış sunuyor. Hikaye üç gencin yaşadıklarını anlatıyor.

Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi (Portrait of a Lady on Fire) (2019) - 8.1

Celine Sciamma'nın epey beğeni toplayan ve 18. yüzyıl Fransa’sında geçen film bir kadın ressam ve resmini yapması için onu işe alan aristokrat genç bir kadın arasındaki yasak aşkı konu alıyor.

Büyük Budapeşte Oteli (The Grand Budapest Hotel) (2014) - 8.

Wes Anderson’ın en sevilen filmleri arasında yer alan Büyük Budapeşte Oteli, 20. yüzyılda kurgusal bir Doğu Avrupa ülkesi olan Zubrowka’da geçiyor. Bir otel görevlisi ve yardımcısı yakın zamanda öldürülen zengin bir dulun paha biçilmez tablosuna ulaşmak için yola çıkıyor.

Parazit (Parasite) (2019) - 8.6

Güney Koreli yönetmen Bong Joon Ho’nun tüm dünyayı sarsan filmi listenin başında yer alıyor. Film yoksul bir ailenin başından geçenleri konu alıyor.