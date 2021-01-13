2020 Aydın Gün Teşvik Ödülü, keman sanatçısı Alican Süner’in

13 Ocak 2021 Çarşamba, 10:00

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), kurucuları arasında yer alan opera sanatçısı Aydın Gün anısına 2012’den beri verilen teşvik ödülüyle kültür üretimini desteklemek ve geleceğin sanatçılarının yetişmesine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Her yıl klasik müzik alanında gelecek vadeden 30 yaşın altındaki bir genç müzisyene verilen, 20 bin TL değerinde destek sağlayan teşvik ödülünün 2020 yılı sahibi, 29 yaşındaki keman sanatçısı Alican Süner oldu.

Süner’e ödülü 49. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreninde takdim edilecek.

Alican Süner hakkında:

1992’de Mersin’de doğdu.

Kuşağının öne çıkan keman sanatçılarından olan Süner, ilk keman derslerini Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Lili Çumburidze’den aldı ve 2009’da Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. 2011’e kadar Detmold Müzik Akademisi’nde Prof. Thomas Christian ile lisans eğitimi gördü. Süner, yüksek lisans solistlik çalışmalarını ise Berlin Sanat Üniversitesi’nde Prof. Nora Chastain ile sürdürüyor.

2015 Max Rostal Yarışması ve XXII. Postacchini Yarışması’nda iki uluslararası birinciliğe değer görülen Süner’in Max Rostal Yarışması’nda Berlin Konzerthaus Orkestrası eşliğindeki Çaykovski konçerto yorumu, Almanya Kültür Radyosu’nda yayımlandı. Yarışmada dinleyici ödülünü de kazanan Süner, ayrıca Postacchini Yarışması İtalyan Cumhurbaşkanlığı Madalyası’nın yanı sıra 2018 Enescu Yarışması’nda iPalpiti Özel Ödülü, 2008 Mersin Gülden Turalı Keman Yarışması birinciliği ve 2010 Nevid Kodallı Genç Yetenekler Ödülü’nün de sahibi.