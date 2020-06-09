2020 Büyük Britanya Rallisi iptal

Dünya Ralli Şampiyonası’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 Ekim - 1 Kasım tarihlerinde Galler’in ev sahipliği yapması planlanan şampiyonanın koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal ediliği duyuruldu

İHA
09 Haziran 2020 Salı, 15:08
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Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) Büyük Britanya ayağı, korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi.
Dünya Ralli Şampiyonası’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 Ekim - 1 Kasım tarihlerinde Galler’in ev sahipliği yapması planlanan şampiyonanın koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal ediliği duyuruldu. Bu kararın alınmasında virüs endişelerinin devam etmesi, seyahat ve kalabalıkların bir araya gelmesine yönelik kısıtlamalar olduğu belirtildi.
Koronavirüs nedeniyle daha önce Portekiz, Kenya, Finlandiya ve Yeni Zelanda rallileri iptal edilmişti.


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