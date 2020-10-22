2020-KPSS lisans sonuçları açıklandı
2020-KPSS lisans sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/ Eğitim Bilimleri/ Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu.
2020-KPSS lisans sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, Eylül ayında ardışık 3 hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı 'https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=8056' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın maaşına zam geldi
- 'Yeni hayat kurmak için günde 18 saat çalışıyorum'
- 'Bakan Zehra Zümrüt Selçuk derhal istifa etmelidir'
- Son anket: AKP'nin oyunda büyük düşüş
- Bilal Erdoğan: Devam etseydim size ekmek kalmazdı
- Akşener'in ziyaretinde çok konuşulacak sözler
- 81 il başkanından Özdağ’a suç duyurusu
- 'Bütün Türkiye duysun, kocamı ben çok sevdim'
- Grip aşısının fiyatı belli oldu
- Düğünde sahte altını gerçeğiyle değiştirdi
Video Haberler
- Canlı yayında Adil Gür ve Kemal Öztürk birbirine girdi
- Muavinden çocuğa cinsel saldırı
- Başbakan canlı yayında dehşeti yaşadı!
- İnsanlık ölmemiş dedirten hareket
- Bodrum'da tüyler ürperten görüntü: Ölü bulundu
- İzmir'de dehşet anları! 6 kişi yaralandı
- Antalya'da kaydedildi! Bir anda ortaya çıktı
- Kadın cinayeti! Sokak ortasında ablasına kurşun yağdırdı
- Doktor o an görev başındaydı... Hastanede skandal olay!
- Bisiklete böyle bindi, gözaltına alınınca ülke karıştı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın maaşına zam geldi
- 'Yeni hayat kurmak için günde 18 saat çalışıyorum'
- 'Bakan Zehra Zümrüt Selçuk derhal istifa etmelidir'
- Son anket: AKP'nin oyunda büyük düşüş
- Bilal Erdoğan: Devam etseydim size ekmek kalmazdı
- Akşener'in ziyaretinde çok konuşulacak sözler
- 81 il başkanından Özdağ’a suç duyurusu
- 'Bütün Türkiye duysun, kocamı ben çok sevdim'
- Grip aşısının fiyatı belli oldu
- Düğünde sahte altını gerçeğiyle değiştirdi