2020-KPSS lisans sonuçları açıklandı

2020-KPSS lisans sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

AA
22 Ekim 2020 Perşembe, 08:23
2020-KPSS lisans sonuçları açıklandı
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2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/ Eğitim Bilimleri/ Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu.

2020-KPSS lisans sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, Eylül ayında ardışık 3 hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı 'https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=8056' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


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