2020 KPSS puanı ile henüz açıklanmayan 2021 KPSS puanları birlikte değerlendirilecek

13 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) atamada 2 farklı yılın puanını birlikte değerlendirerek gerçekleştirdiği ancak daha sonra kaldırılan karma alım, 15 bin ek atama ile geri geldi. Bu kapsamda 2020 KPSS puanı ile henüz sonuçları açıklanmayan 2021 KPSS puanları başvuruda birlikte değerlendirilecek. Atamanın ise 2021 değil henüz hazırlanmayan 2022 bütçesinden yapılacağına işaret eden CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Ne öğrencinin ne 2020 KPSS’ye girenlerin sorunu çözülüyor ne de devlet ciddiyetiyle bağdaşıyor” dedi.

MEB, 2021 için son 20 bin atama yapılacağını açıklamış, son 17 yılın en düşük rakamı olan bu atama tepki çekmişti. En az 60 bin atama bekleyen ve 2020 KPSS puanı yakın zamanda sona erecek olan atanamayan öğretmenler ise eylemlere başlamıştı. Tepkiler sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “bir parmak bal çalmak” olarak nitelendirilen ek 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması açıklamıştı. Ancak atama takvimini açıklayan MEB, ek 15 bin atama için 2020 KPSS ve sonucu henüz açıklanmayan 2021 KPSS puanları ile başvurabileceğini duyurdu. 2021-2022 eğitim-öğretim yılının, öğretmen açığı ile yüz yüze eğitime başlamasına karşın atama sonuçlarının 31 Ocak 2022’de açıklanacak olması da tepki çekti.

‘SAHTE AÇIKLAMA’

CHP Ankara Milletvekili ve eğitimci Yıldırım Kaya, öğretmen açığının had safhada olduğunu ancak “sahte bir açıklama yapıldığını” söyledi. 15 bin öğretmen atamasının 31 Ocak’ta ilan edileceğini kaydeden, bu nedenle atama yapılacağının bugün açıklanmasını “toplumun gazının alınması için atılan adım” olarak nitelendiren Kaya, “Okullar açıldı, öğretmen yok. Velilerin tepkisi var. Tepkiyi yatıştırmak için öğretmenler göreve bugün başlayacakmış gibi açıklama yapıldı. Halbuki öğretmenler alındığında, 2022 yılının şubat ayının sonuna doğru başlayacak” dedi. 15 bin ataması için takvimin, 2021 KPSS puanı açıklanmadan duyurulduğunu aktaran Kaya, yapılacak atamanın ise henüz belirlenmeyen 2022 bütçesinden karşılanacağını söyledi. Kaya, “Bu eğitim dönemindeki öğretmen açığına merhem olunması için 15 bin öğretmenin, 2021 bütçesiyle göreve başlatılması lazım. Yoksa gerçekten haksız ve adaletsiz bir uygulama olur” dedi.