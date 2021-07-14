Son dakika: KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS-2021/1 sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sayfasından öğrenebilecek.
ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.
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