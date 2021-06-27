‘2020 ölüm verilerinin gizlenmesi’ üzerine CHP’li Emir’den çarpıcı iddia

27 Haziran 2021 Pazar, 02:00

CHP’li Emir, 4 Haziran 2020’de, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde test, vaka, vefat sayılarının yaş, cinsiyet, meslek grubu, coğrafi bölge, il ve ilçe olarak açıklanmamasının gerekçesini sordu. Önergeye bir yıl sonra yanıt veren Bakan Koca, TÜİK’in yaptığı gibi ölüm verilerine ilişkin ayrıntıları gizledi.

‘BAKAN DALGA GEÇİYOR’

CHP’li Emir, TÜİK’in dört gün önce yayımlaması gereken ancak ileri bir tarihe ertelediği raporu anımsatarak “Türkiye’de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısının, açıklananın neredeyse üç katı kadar olduğunu, 150 bine yaklaştığını biliyoruz. İnsanlar yaşamını yitirirken ısrarla sorduk. Fakat rakamlarla oynanarak ölümler az gösterildi. O zaman bütün ölüm rakamlarını verdiğinizi söylüyordunuz. Şimdi de ‘Biz bu rakamları DSÖ kriterlerine göre belirledik, aslında dolaylı yollarla yaşananlarla birlikte ölümler daha fazlaydı’ diyorsunuz. Zamanında neden söylemediniz? Çünkü başarılı görünme çabası içerisindeydiniz” diye konuştu.

Bakan Koca’nın bir yıl sonra verdiği yanıtta “dalga geçer gibi internet sitesi adresini” verdiğini kaydeden Emir, “Üstüne bir de ‘sık sorulan soruların cevaplarına, afiş ve broşürlere bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün web sitesinden ulaşılabilmektedir’ ifadesini kullanmış. AKP, siyasi rant elde etmek ve başarılı yönetim algısı yaratmak uğruna yine halkın sağlığını hiçe saymaya devam ediyor. İnsanlarımız, Covid-19 nedeniyle ölüyorken gerçekleri sakladılar, siyasi rant uğruna geçen aylarda erken normalleşme kararları aldılar” ifadelerini kullandı. Emir, AKP’nin tavrının toplumu rehavete sürükleyerek saglının yayılmasına neden olduğunu söyledi. Emir, “Şimdi de iş işten geçtikten sonra timsah gözyaşları döküp, yaptıklarını itiraf etmek zorunda kalıyorlar. 2020’nin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini 2022’de öğrenmemizin ne anlamı olacak?” dedi.