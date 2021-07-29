TOKYO 2020 | Atıcılıkta Alessandra Perilli San Marino tarihine geçti

29 Temmuz 2021 Perşembe, 21:30

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde yüzmede bir dünya, üç olimpiyat rekoru kırıldı.

Büyük heyecana sahne olan kadınlar 4x200 metre serbest bayrak yarışında, Junxuan Yang, Muhan Tang, Yufei Zhang ve Bingjie Li'den oluşan Çin, 7.40.33 ile dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Allison Schmitt, Paige Madden, Kathryn Mc Laughin, Kathleen Ledecky'nin yer aldığı ABD 7.40.73'lük dereceyle gümüş ve Ariarne Titmus, Emma McKeon, Madison Wilson, Leah Neale'den oluşan Avustralya 7.41.29 ile bronz madalya aldı.

Erkekler 200 metre kurbağalamada Avustralyalı Izaac Stubblety Cook, 2.06.38'lik derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzandı.

Kadınlar 200 metre kelebekte Çinli Yufei Zhang, 2.03.86 ile olimpiyat rekoru kırdı ve kürsünün en üst basamağına çıktı.

Erkekler 100 metre serbestte ABD'li Caeleb Dressel, 47.02'lik derecesiyle olimpiyat rekoru kıran ve altın madalyaya uzanan bir başka sporcu oldu.

Erkekler 800 metre serbestte ise altın madalyayı 7.41.87'lik derecesiyle ABD'li Robert Finke kazandı.

SAN MARİNO TARİHİNDE BİR İLK

Asaka Atış Alanı'nda gerçekleştirilen atıcılık müsabakalarında, trap kategorisi kadınlar finalinde yarışan Alessandra Perilli, ülkesi San Marino adına tarihi bir başarıya imza attı.

Olimpiyatlarda 3. olup bronz madalyaya uzanan Perilli, San Marino'ya olimpiyatlarda tarihinin ilk madalyasını kazandırdı. 34 bin nüfuslu ülke ayrıca olimpiyatlarda tüm zamanlarda, madalya elde eden en küçük ülke olarak tarihe geçti.

ALTIN MADALYA LEE'NİN

Cimnastikte kadınlar genel tasnif kategorisinde ABD'li Sunisa Lee altın madalyaya uzandı.

Ariake Cimnastik Merkezi'nde gerçekleştirilen bireysel genel tasnif final müsabakalarında 24 cimnastikçi, atlama masası, asimetrik paralel, denge ve yer disiplinlerinde mücadele etti.

Sergilenen performanslar sonucunda toplamda 57.433 puan elde eden Sunisa Lee, kürsünün ilk basamağında yer aldı.

Olimpiyat Oyunları'nda yaşadığı zihinsel sağlık sorunları nedeniyle kadınlar takım ve bireysel genel tasnif finallerinden çekilme kararı alan ABD'li cimnastikçi Simone Biles da tribünden arkadaşlarına destek verdi.

IRKÇI SÖYLEMDE BULUNAN MOSTER'IN GÖREVİNE SON VERİLDİ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarış sırasında ırkçı söylemde bulunduğu tespit edilen Almanya Bisiklet Birliğinin sportif direktörü Patrick Moster, oyunlardan ayrılmak zorunda kaldı.

Almanya Olimpiyat Sporları Konfederasyonundan yapılan açıklamada, Moster'ın söz konusu açıklamalarının olimpik değerlere zarar verdiği ve buna tolerans gösterilemeyeceği vurgulanarak, "Tokyo'daki görevlerine son verilen Patrick Moster, olimpiyat köyünden ayrıldı." bilgisi aktarıldı.