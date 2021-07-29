TOKYO 2020 | Kadınlar voleybolda üçüncü maçlar tamamlandı

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda voleybolda kadınlarda üçüncü maçlar geride kaldı.

AA
29 Temmuz 2021 Perşembe, 19:54
TOKYO 2020 | Kadınlar voleybolda üçüncü maçlar tamamlandı
Abone Ol google-news

Tokyo Olimpiyatları kadınlar voleybolda üçüncü maçlar oynandı.

A Milli Takım, B Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD'ye 3-2 mağlup olarak ikinci yenilgisini aldı.

Voleybolda A ve B gruplarında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Güney Kore-Dominik Cumhuriyeti: 3-2

Sırbistan-Kenya: 3-0

Japonya-Brezilya: 0-3

B Grubu:

İtalya-Arjantin: 3-0

Çin-Rusya Olimpiyat Komitesi: 2-3

ABD-Türkiye: 3-2



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler