TOKYO 2020 | Kadınlar voleybolda üçüncü maçlar tamamlandı
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda voleybolda kadınlarda üçüncü maçlar geride kaldı.
Tokyo Olimpiyatları kadınlar voleybolda üçüncü maçlar oynandı.
A Milli Takım, B Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD'ye 3-2 mağlup olarak ikinci yenilgisini aldı.
Voleybolda A ve B gruplarında alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Güney Kore-Dominik Cumhuriyeti: 3-2
Sırbistan-Kenya: 3-0
Japonya-Brezilya: 0-3
B Grubu:
İtalya-Arjantin: 3-0
Çin-Rusya Olimpiyat Komitesi: 2-3
ABD-Türkiye: 3-2
Video Haberler
- Bir yanda yangın, diğer yanda deniz keyfi
- Denizden çıkan cisim tatilcileri korkuttu
- Yangın otellere yaklaştı, müşteriler tahliye ediliyor
- Trabzon’da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü
- Şoförün dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu
- Daha önce denenmemiş uçuş gerçekleştirdiler
- Evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor
- Sıcak havada maske takmanın formülü
- Yılanla Muş'tan İstanbul'a kadar seyahat ettiler
- Mahsur kalan havyanları kurtarmak için seferber oldular
En Çok Okunan Haberler
- YKS'de vahim tablo ortaya çıktı
- Tuğba Özay felç geçirdi
- Manavgat'taki yangının çıkış anını anlattı, isyan etti
- Ziraat Bankası'na 'olası kısıtlamalar' yolda
- MSB’den ‘Cübbeli Amiral’ açıklaması
- 'Kılıçdaroğlu adaylık için 2 isimle görüşüyor' iddiası
- Memlekette iyi şeyler de oluyor
- Cumhuriyet yazdı, Saray açıklama yaptı
- Aksoy Araştırma son anketini Cumhuriyet TV'de açıkladı
- Nurcu rektörden Atatürk'e hakaret