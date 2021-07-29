TOKYO 2020 | A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD'ye mağlup oldu

29 Temmuz 2021 Perşembe, 18:04

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki üçüncü maçında Ariake Arena'da ABD ile karşı karşıya geldi.

Cansu Özbay'ın servisi ile karşılaşmaya başlayan milli takım, Zehra Güneş'in orta hücumları ile sete tutunmaya çalışsa da ABD, ilk seti 25-19 önde tamamladı.

İkinci sette de ABD'nin etkili hücumlarını karşılamakta güçlük çeken Filenin Sultanları, seti 25-20 geride tamamladı.

MİLLİLER GERİ DÖNDÜ

Üçüncü sete etkili bloklarla başlayan Türkiye, ABD'nin hücumlarını etkisiz bırakırken Filenin Sultanları, üstünlüğünü koruyarak seti 25-17 önde tamamlandı ve set skoru 2-1'e geldi.

Filenin Sultanları karşılaşmanın dördüncü setine etkili hücumlarla başladı. Meryem Boz’un etkili oyunuyla üstünlüğü koruyan A Milli Kadın Voleybol Takımı, set skorunu 2-2’ye getirerek maçta eşitliği sağladı.

Maçın son setine iyi başlayan Amerika Birleşik Devletleri skoru 3-0’a getirdi. Saha değişimine 8-7 geride giren A Milli Kadın Voleybol Takımı, saha değişimin ardından sette üstünlüğü sağladı ve skor 9-10'a geldi.

Sette milli takımın 11-10 üstünlüğü yakalamasının ardından geri gelmeyi başaran ABD, seti 15-12 kazanarak maçı galibiyetle noktaladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı karşılaşma sonunda aldığı 1 puanlda grupta dört puana yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, dördüncü maçında 31 Temmuz'da TSİ 08.20'de Arjantin ile karşılaşacak.