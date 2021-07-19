2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi Polonya'dan büyük hata

2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde, Polonya yanlış kota hesapladığı gerekçesiyle 6 sporcusunu ülkeye geri çağırmak zorunda kaldı.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2021 Pazartesi, 15:06
2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi Polonya'dan büyük hata
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Tokyo Olimpiyat oyunlarının başlamasına sayılı günler kala Polonya bir skandala imza attı. Kota hesaplamasında yapılan hata nedeniyle 6 yüzücü ülkelerine geri dönmek zorunda kaldı.

NTV Spor'un haberine göre yüzmede 17 kotası bulunan Polonya, olimpiyat oyunlarına 23 sporcuyla gitti. Hesaplamanın yanlış yapıldığı Tokyo'da ortaya çıktı. 6 sporcu Varşova'ya geri dönmek zorunda kaldı.

Olimpiyat hayaliyle Tokyo'ya gelen sporcular, üzgün bir şekilde ülkelerine geri döndüler.

Sporcular, yalnız bırakıldıklarını, üzgün ve kırgın hissettiklerini belirtirken; yaşananlar ülkede büyük yankı buldu. 


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