2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi Polonya'dan büyük hata
2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde, Polonya yanlış kota hesapladığı gerekçesiyle 6 sporcusunu ülkeye geri çağırmak zorunda kaldı.
Tokyo Olimpiyat oyunlarının başlamasına sayılı günler kala Polonya bir skandala imza attı. Kota hesaplamasında yapılan hata nedeniyle 6 yüzücü ülkelerine geri dönmek zorunda kaldı.
NTV Spor'un haberine göre yüzmede 17 kotası bulunan Polonya, olimpiyat oyunlarına 23 sporcuyla gitti. Hesaplamanın yanlış yapıldığı Tokyo'da ortaya çıktı. 6 sporcu Varşova'ya geri dönmek zorunda kaldı.
Olimpiyat hayaliyle Tokyo'ya gelen sporcular, üzgün bir şekilde ülkelerine geri döndüler.
Sporcular, yalnız bırakıldıklarını, üzgün ve kırgın hissettiklerini belirtirken; yaşananlar ülkede büyük yankı buldu.
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