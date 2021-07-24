2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım yarı finalde

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, Andrea Vargas Ramirez'i yenerek yarı finale yükseldi.

DHA
24 Temmuz 2021 Cumartesi, 09:56
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım yarı finalde
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Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, ilk tur karşılaşmasında Mısır'dan Nour Abdelsalam'ı 21-20 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

Milli sporcu, çeyrek finalde Kolombiya'dan Andrea Vargas Ramirez karşısında ilk devreyi 12-7, ikinci devreyi 19-17, final setini ise 31-30 kazanarak yarı finale çıktı.

Milli sporcu, yarı finalde İspanya'dan Adriana Iglesias Cerezo ile saat TSİ 10.30'da karşı karşıya gelecek.


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