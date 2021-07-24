2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım yarı finalde
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, Andrea Vargas Ramirez'i yenerek yarı finale yükseldi.
Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, ilk tur karşılaşmasında Mısır'dan Nour Abdelsalam'ı 21-20 yenerek çeyrek finale yükselmişti.
Milli sporcu, çeyrek finalde Kolombiya'dan Andrea Vargas Ramirez karşısında ilk devreyi 12-7, ikinci devreyi 19-17, final setini ise 31-30 kazanarak yarı finale çıktı.
Milli sporcu, yarı finalde İspanya'dan Adriana Iglesias Cerezo ile saat TSİ 10.30'da karşı karşıya gelecek.
Video Haberler
- Yardım istediği polisin tabancasını alıp kaçmaya çalıştı
- 3 kişilik panelvandan 19 kişi çıktı
- İstanbul'un göbeğinde yılan paniği
- Canlı yayında yumruklu kavga! Bilincini yitirdi
- Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlanıyor
- Kesilmekten son anda kurtuldu, drone'den kaçamadı
- Sokak hayvanları boğulmaktan böyle kurtarıldı
- Şile'de yasağa uyulmadı, plajlar doldu taştı
- Arvin'de temizlik çalışmaları devam ediyor
- Uygulama noktasından kaçan otomobilden 10 göçmen çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın uyukladığı anlar üzerine harekete geçtiler
- Gülen'e onaylatıldı, yerini tespit etmekte zorlandık
- Onur Eker'in ölümünde ilk bulgular
- Erdoğan ne mesaj vermek istedi?
- Selin vurduğu Rize'de çay dağıtan Erdoğan'a tepki
- Tatlıses'e suikast girişimi! Sır mektup ortaya çıktı
- ORC anketinde Erdoğan'a iki kötü haber birden!
- Ünlü sanatçı evinde ölü bulundu
- Erdoğan’ın helikopteri zorunlu iniş yaptı
- Habertürk'ten Fahrettin Altun'a sert yanıt!