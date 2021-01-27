2020 yılı otomobil satışında bereketli geçti
Türkiye, 2020 yılı sonunda geçen yıla göre yüzde 57.5 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke oldu.
Türkiye, 2020 yılı sonunda geçen yıla göre yüzde 61.8 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, yüzde 57.5 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve yüzde 77.2 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 4. ülke olarak yer aldı.
Otomotiv Distribütörleri Derneği’nden yapılan açıklamaya göre AB’de 26 ülke, İngiltere ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 Aralık ayında yüzde 3.8, otomobil pazarı yüzde 3.7 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 5 azalış gösterdi.
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