2020’nin en pahalı uçak bileti açıklandı: Tek yön 15 bin 034 lira

26 Mart 2021 Cuma, 10:34

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, 2020’nin mart ayında uluslararası ve ülke içi seyahatlere kısıtlamalar getirilmiş ve haziran ayından itibaren uçuş kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılmıştı. Online uçak bileti ve otobüs bileti platformu Turna.com tarafından hazırlanan 2020 Seyahat Raporu’na göre uçuş kısıtlamalarının yüksek olduğu mart, nisan ve mayıs ayları, uçak biletlerinin en ucuz olarak kayda geçtiği dönem oldu. 2020’nin en pahalı uçak biletleri ise temmuz, ağustos, kasım ve aralık aylarında satın alındı. En pahalı tek yön bilet iç hatlarda İstanbul-Bodrum uçuşu için 1 bin 245 liraya alıcı bulurken, dış hatlarda ise İstanbul-Şanghay hattında 15 bin 034 liraya satıldı. Böylece İstanbul-Şangay hattında satılan bilet, 2020’nin en pahalı uçak bileti olarak kayıtlara geçti.

EN UCUZ TEK YÖN UÇAK BİLETİ 53,99 LİRAYDI

Platformun paylaştığı verilere göre, 2020’nin en ucuz tek yön bileti, yurt içinde Ankara-Antalya hattında 53,99 liraya satıldı. 121,98 liraya satılan İzmir-Adana bileti ise geçtiğimiz yılın en ucuz gidiş-dönüş bileti oldu. Bin 884,54 liraya satılan İstanbul-İzmir uçuşu, en pahalı gidiş dönüş bileti oldu. Yurt dışı destinasyonunda satılan en ucuz tek yön bilet 78,43 liraya Antalya-Viyana uçuşu için satın alındı.

581,28 liraya satılan İstanbul-Priştina bileti ise en ucuz yurt dışı gidiş dönüş bileti olarak kayıtlara geçti. 2020’nin en pahalı gidiş dönüş bileti, 13.867,37 liraya Hermosillo (Meksika) - İstanbul hattında satıldı.

YURT İÇİNDE İZMİR, YURT DIŞINDA AZERBAYCAN TERCİH EDİLDİ

Yurt içinde en çok seyahatin yapıldığı hat İzmir - İstanbul olurken, yurt dışında ilk sırayı İstanbul - Bakü aldı. Öğrenciler de 2020’de rotasını Azerbaycan’a çevirdi. 2019 ve öncesinde Avrupa ve Balkan şehirlerinin üst sıralarda yer aldığı bu listede seyahat kısıtlamalarının etkisiyle ilk sıradaki Paris, yerini Bakü’ye bıraktı, onu Londra ve Münih izledi. Öğrencilerin 2020’de yurt içine en çok uçtuğu şehirler ise sırasıyla İstanbul, İzmir ve Antalya oldu.

Çiftlerin ve çocuklu ailelerin de yurt içine en çok uçtuğu şehirlerin öğrencilerle aynı olduğu görülürken, yurt dışı seyahatlerde çiftlerin tercihi 2019’da olduğu gibi 2020’de de Amsterdam oldu. Onu, Düsseldorf ve Taşkent şehirleri izledi.

“AŞILAMANIN BAŞLAMASI HAREKETLİLİĞİ ARTTIRDI”

Platformun raporunda, seyahat izni belgesi zorunluluğu bulunan 65 yaş üstü yolcuların rotalarına da mercek tutuldu. 2020 yılında 65 yaş üstü yolcular, yurt içinde en çok İstanbul, İzmir ve Trabzon, yurt dışında ise Düsseldorf, Frankfurt ve Köln şehirlerine seyahat etti.

2021 yılı için değerlendirmede bulunan Turna.com Genel Müdürü Dr. Kadir Kırmızı, “Aşılamanın başlamasıyla birlikte, 2021’in ilk 3 ayındaki rezervasyon hareketliliği bizi umutlandırıyor. Yaklaşan tatil sezonuyla birlikte uçuşlara taleplerin artacağını öngörüyoruz” dedi. Dr. Kadir Kırmızı, geliştirdikleri “Koşulsuz Bilet İptali” ek hizmetiyle olası değişikliklere karşı seyahat planlarının güvence altına alınabileceğini de belirtti.

RUSYA VE UKRAYNA’NIN GÖZDESİ KIYI ŞERİTLERİ OLDU

Yurt içinde en çok seyahat edilen İzmir - İstanbul hattı, 2019’da olduğu gibi 2020’de de ilk sırayı aldı. Bu listeyi sırasıyla İstanbul - Antalya ve İstanbul - Adana, İstanbul - Trabzon ve İstanbul - Ankara hatları takip etti. Yurt dışında en çok seyahatin yapıldığı hatlar arasında 4 sene boyunca ilk sırayı kaptırmayan İstanbul - Bakü’yü İstanbul - Taşkent, Kiev - Antalya, İstanbul - Tahran, İstanbul - Moskova ve İstanbul - Londra izledi.

YURT İÇİ UÇUŞLARDA PEGASUS, YURT DIŞINDA TÜRK HAVA YOLLARI TERCİH EDİLDİ

Platformun verilerine göre yurt içi hatlarda yüzde 36’lık oranla Pegasus tercih edilirken, onu Anadolu Jet ve Türk Hava Yolları takip etti. Yurt dışı hatlarda ise Türk Hava Yolları, yüzde 41’lik oranla en çok tercih edilen havayolu şirketi oldu, onu SunExpress ve Pegasus izledi.