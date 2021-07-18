2021 Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası bitti

18 Temmuz 2021 Pazar, 13:56

2021 Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda mücadele eden erkek milli takımı 15, kadın milli takımı ise 10'uncu oldu.

Bulgaristan'ın Varna şehrinde düzenlenen şampiyonada erkek milli takımı, bugün oynadığı klasman maçında Yunanistan'ı 2-1 yenerek 15'inci oldu.



Klasman maçında Yunanistan ile karşılaşan kadın mili takımı ise rakibine 2-0 mağlup oldu ve şampiyonayı 10'uncu sırada tamamladı.





