2021 Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası bitti

2021 Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda mücadele eden erkek milli takımı 15, kadın milli takımı ise 10'uncu oldu.

AA
18 Temmuz 2021 Pazar, 13:56
2021 Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası bitti
Abone Ol google-news

 2021 Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda mücadele eden erkek milli takımı 15, kadın milli takımı ise 10'uncu oldu.

Bulgaristan'ın Varna şehrinde düzenlenen şampiyonada erkek milli takımı, bugün oynadığı klasman maçında Yunanistan'ı 2-1 yenerek 15'inci oldu.

Klasman maçında Yunanistan ile karşılaşan kadın mili takımı ise rakibine 2-0 mağlup oldu ve şampiyonayı 10'uncu sırada tamamladı.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler