2021 Emlak vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları belli oldu

29 Aralık 2020 Salı, 11:05

2021'DE MTV NE KADAR?

1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıkacak. Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 - 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1678 liradan 1830 liraya, 1601 - 1800 cc arasında olanlar için 2964 liradan 3234 liraya, 1801 - 2000 cc arasında olanlar için 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya ve 2001 - 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya yükselecek.

MUAF TUTULANLAR KİMLER?

Emlak vergisinden muafiyet de söz konusu. İşte emlak vergisinden muaf olanlar;

Geliri olmadığını beyan eden kişiler,

Sadece sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanlar,

Gaziler, engelliler, şehit dul ve yetimler brüt 200 metrekareyi geçmemek şartıyla sahip oldukları evler için emlak vergisi ödemeden muaf oluyor.