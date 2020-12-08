2022 yolunda 1994'ün sırrı!

08 Aralık 2020 Salı, 18:32

2022’de Katar’da düzenlenecek dünya kupasına katılacak takımları belirleyen eleme maçları için dün yapılan kura çekiminde A Milli Takım, Hollanda, Norveç, Letonya, Karadağ ve Cebelitarık ile eşleşti. Milli takımımız 1994 Dünya Kupası Elemeleri’nde de Hollanda ve Norveç ile aynı grupta yer almıştı.



HOLLANDA

Gruptaki en zorlu takımlardan olan Hollanda ile Türkiye, dün çekilen kura ile gruplarda dördüncü kez karşı karşıya geldi. Mili takımımız son olarak 2014 grup elemelerinde karşı karşıya geldiği Hollanda ile 1998 ve 1994 dünya kupası elemelerinde de aynı grupta yer almıştı. 1994’deki eleme grubunda Tükiye 5. Hollanda ise 2.sırada yer alırken 1998 elemelerinde Hollanda grubu lider tamamlayıp dünya kupasına giderken milli takım, üçüncü olarak gruptan çıkamamıştı. 2014’teki elemelerde de Türkiye, Hollanda ile aynı grupta yer almış, Hollanda ilk sırada grubu tamamlarken milli takım grubu 4.sırada tamamlamıştı.

Hollanda’yı şu anda Ronald Koeman’ın ayrılmasından sonra takımın başına geçen ve bir dönem Galatasaray forması giyen Frank De Boer çalıştırıyor. De Boer yaptığı açıklamada, ‘’ Türkiye yeni ve genç yeteneklere sahip iyi bir futbol ülkesi. Norveç’te ise akla gelen ilk isimler Erling Haland ve Martin Odegaard. Karadağ, Letonya ve Cebelitarık da iyi ekipler. ‘’ ifadelerini kullandı. Hollanda Rusya’da 2018’de düzenlenen son dünya kupasına katılamamıştı. Hollanda FIFA sıralamasında, 14.sırada yer alıyor.

NORVEÇ

Hollanda ile birlikte 1994’te aynı grupta yer aldığımız Norveç, o grubu Hollanda’nın önünde lider olarak tamamlayarak dünya kupasına gitmeye hak kazandı. Türkiye 1994 haricinde Norveç ile 1962’de de aynı grupta yer aldı. Sovyetler Birliği’nin lider tamamladığı grupta milli takım 2. olurken, Norveç 3.sırada yer aldı. Norveç Dünya Kupası’na son olarak 1998’de katıldı.

Norveç önceki dünya kupası elemelerinde Almanya, Kuzey İrlanda, Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan ve San Marino’nun olduğu grubu dördüncü sırada tamamlamıştı. Norveç’in Teknik Direktörü Stale Solbakken, Norveç televizyonu VGTV’ye verdiği röportajda, ‘’ Hollanda ve Türkiye zorlu rakipler. Gruptaki diğer takımlarda iyi bir yapıya sahip. Eğlenceli bir grup olacak. ‘’ ifadelerini kullandı. Norveç, FIFA sıralamasında, 44. sırada yer alıyor.

KARADAĞ

Karadağ, 2007 yılında FIFA tarafından bağımsız ülke olarak tanınmasının ardından 2010,2014 ve 2018 dünya kupası elemelerinde mücadele etti. 2006’daki bağımsızlık referandumu öncesine kadar Sırbistan ve Karadağ aynı ülke olarak dünya kupası elemelerinde yer alıyordu. Bağımsızlığını ilan etmesinden sonra Karadağ herhangi bir dünya kupası ve Avrupa şampiyonasında yer almadı. Türkiye, Karadağ ile ilk kez aynı grupta yer aldı. Karadağ, FIFA sıralamasında 63. sırada yer alıyor.

LETONYA

1990 Dünya Kupası Elemeleri’ne kadar Sovyetler Birliği altında turnuvalara katılan Letonya, 1991’de bağımsızlığını ilan etti ve ilk olarak 1994 Dünya Kupası Elemeleri’ne tek başına katıldı. Eleme gruplarındaki en iyi başarısını 2010’da grubunu 3.sırada tamamlayarak elde eden Letonya herhangi bir dünya kupasına katılamadı. Milli takımımız Letonya ile ilk kez aynı grupta yer aldı. Letonya FIFA sıralamasında 136.sırada yer alıyor.

CEBELİTARIK

Gruptaki en zayıf takım olan Cebelitarık 2018 yılına kadar dünya kupasına FIFA’ya üye olamadığı için katılamadı. 2013 yılında UEFA’ya tam üye olarak kabul edilen Cebelitarık, 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde yer aldığı grubu puan alamadan son sırada tamamladı. Tarihi boyunca dünya kupasında olduğu gibi Avrupa şampiyonalarına da katılamayan Cebelitarık, FIFA sıralamasında 195. sırada yer alıyor.