20'den fazla karagöz sanatçısından 350 tasvir: 'Karagörüm İki Gözüm'

08 Eylül 2020 Salı, 11:08

Geleneksel Türk Gölge Tiyatrosu'nun temsilcilerinden Ragıp Tuğtekin'in Yapı Kredi Müzesi Koleksiyonu'nda yer alan orijinal tasvirlerinin, karagöz sanatına hayat veren üstatların ve günümüz karagöz sanatçılarının tasvirlerinin yer aldığı "Karagörüm İki Gözüm" sergisi, 15 Eylül 2020-21 Şubat 2021 tarihleri arasında Yapı Kredi Kültür Sanat'ta olacak.

Yapı Kredi Müzesi Koleksiyonu'nda bulunan, Ragıp Tuğtekin'in 1930'lu yıllarda yaptığı 187 karagöz tasviri en son 2004 yılında "Yıktın Perdeyi Eyledin Vîrân" sergisinde gösterilmişti. Koleksiyonda yer alan tasvirler, küratörlüğünü Cengiz Özek'in, koordinatörlüğünü ise Nihat Tekdemir ve Elif Erdoğan'ın yaptığı "Karagözüm İki Gözüm" sergisiyle, bu sefer Ragıp Tuğtekin'in etkilendiği ve etkilediği sanatçıların işleriyle birlikte izleyiciyle buluşuyor.

Tasarımı Karşılaşmalar ekibine ait sergide 20'den fazla karagöz sanatçısının 350 tasviri, dünya gölge tiyatrosu içerisinde karagöz oyunlarının yeri, dünyada karagöz oyunlarının nerelerde oynatıldığı, gerçeküstü figürlerin ve halk efsanelerinin karagöz tasvirlerine yansımaları, günümüz karagöz sanatçıları gibi tematik başlıklar altında ele alınıyor.

15 Eylül 2020-21 Şubat 2021 tarihleri arasında gezilebilecek olan "Karagözüm İki Gözüm" sergisine çevrimiçi etkinlikler de eşlik edecek. Serginin Yapı Kredi Yayınları tarafından İngilizce ve Türkçe basılan bir sergi kitabı da var.