21 Ocak Pazar İZMİR BORNOVA elektrik kesintisi: BORNOVA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.01.2024 - 00:10

Güncelleme: 21.01.2024 - 00:10

İZMİR BORNOVA ilçesinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BORNOVA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BORNOVA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 12:00:00.000 saatleri arasında GÜRPINAR; , 7001/2, 7004. SK., 7005/5, 7005/6 Sk., 7018/1, 7018/2 Sk., İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 12:00:00.000 saatleri arasında GÜRPINAR MH.; 7001. SK., 7001/1. SK., 7001/3. SK., 7003. SK., 7004/12. SK., 7004/5, 7004/6. SK., 7004/7. SK., 7007. SK., 7009. SK., 7010, 7010/10. SK., 7010/11. SK., 7010/12. SK., 7010/3. SK., 7010/4. SK., 7010/5. SK., 7010/6. SK., 7010/7. SK., 7010/8. SK., 7010/9, 7012. SK., 7015. SK., 7018. SK., 7018/2. SK., 7018/3. SK., 7018/5. SK., 7023. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır