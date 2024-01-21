21 Ocak Pazar İZMİR ÖDEMİŞ elektrik kesintisi: ÖDEMİŞ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İZMİR ÖDEMİŞ ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. ÖDEMİŞ'de 21 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte ÖDEMİŞ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İZMİR ÖDEMİŞ ilçesinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ÖDEMİŞ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ÖDEMİŞ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
2024-01-21 2024-01-21 08:30:00.000-2024-01-21 14:30:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET; , İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-21 2024-01-21 08:30:00.000-2024-01-21 14:30:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET MH.; AĞA SK., ALİ OBA SK., BAHRİYELİ SK., GEMİCİ SK., KURTULUŞ CD., ORHAN SK., PINAR SK., PİRİ REİS 3. ÇK., PİRİ REİS SK., PİRİ RESİ SK., PİRİREİS 5. ÇIKMAZI, ŞEHİT ÖZPOLAT, ZİLE SK. elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında KONAKLI; elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında OVAKENT; , İSİMSİZ259, İSİMSİZ265, İSİMSİZ266 elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında OVAKENT MH.; TİRE ÖDEMİŞ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır
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