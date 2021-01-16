210 bin dolarlık vurgun yapan sahte avukat adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İstanbul'da kendini avukat olarak tanıttığı kadını, cezaevindeki kocasını dışarı çıkarma vaadiyle 210 bin dolar dolandırdığı iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kıbrıs'ta yaşayan iş insanı Sibel Bal Kotan'ın, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasından dolayı tutuklu bulunan kocası Yunus Kotan'ın hukuki sürecini takip etmesi için anlaştığı bir kişinin avukat olmadığını ve kendisini 210 bin dolar dolandırdığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.
DOLANDIRILDIĞINI ANLADI
Şüpheli M.E.Ö., bazı kurumlar ve devlet büyükleriyle olan ilişkilerinin kuvvetli olduğunu, eşi Yunus Kotan’ı cezaevinden çıkarabileceğini iddia etti. Daha sonra Kotan, 350 bin dolar karşılığında şüpheli M.E.Ö. ile anlaştı.
Anlaşma sağlanınca M.E.Ö.’ye 210 bin dolar ödeyen Kotan, eşinin dosyası hakkında herhangi bir gelişme yaşanmamasının ardından durumdan şüphelendi. Daha sonra çok yüksek fiyatlarda ödeme yaptığı kişiden bir sonuç alamayan Kotan, anlaştığı şüphelinin avukat olmadığını öğrendi. Dolandırıldığını anlayan kadın, durumu polise bildirdi.
ÇOK SAYIDA GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ
Yaşanan olayın ardından şüpheli M.E.Ö.’yü yakalamak için harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye aldı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından M.E.Ö.’yü Maltepe’de bulunan lüks bir rezidansta yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli M.E.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.
"YAKLAŞIK 20 KİŞİYİ BU YOLLA DOLANDIRILDIĞI SÖYLENİYOR"
Dolandırıldığını anlatan Sibel Bal Kotan, “Avukat olduğunu iddia eden birisi tarafından dolandırıldım. Eşimin alakasız bir dosyasından ceza aldığında fark ettik ki, konuyla hiç ilgilenmedi. Dosyaya hiç bir şekilde vakıf değil. O gün biz çalışmaktan vazgeçtik. Bu adam kendisinin bazı devlet büyükleriyle ikili ilişkilerinin iyi olduğunu ileri sürerek eşimi özgürlüğüne kavuşturabileceğini söyledi. Ben bu parayı ödedikten sonra fark ettim ki bu insan avukat bile değilmiş. Yaklaşık 20 kişiyi bu yolla dolandırıldığı söyleniyor, başka kimse mağdur olmasın diye bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk” ifadelerini kullandı.
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