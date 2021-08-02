210 milyonluk anlaşma imzalandı

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 09:33

Karsan ile Oyak Renault arasında, Renault Megane sedan markalı araçların Karsan tarafından üretilmesine ilişkin anlaşmaya varıldı. 2 Ağustos’ta sözleşme imzalandı.

Karsan'dan KAP'a yapılan açıklamada; söz konusu sözleşmenin süresi üretim başlangıç tarihinden itibaren (5) beş yıl olduğu ve üretim başlangıcı için gerekli yatırımların 1,5 yıl sürede tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Dünya gazetesinin aktardıklarına göre açıklamada, "İlgili üretimin Karsan tesislerinde yapılması için planlanan yatırım tutarı 210 milyon TL'dir. Söz konusu yatırım yıllık 55.000 adetlik kapasiteye cevap verecek şekilde olacaktır" denildi.