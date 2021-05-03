22 ilde valilikler eliyle alkollü içki satışı durduruldu
Valilerin başkanlığında toplanan il umumi hıfzıssıhha kurulları, kısıtlamalar boyunca alkol satışını yasaklama kararı aldı. Dün sabah itibarıyla 17 Mayıs’a kadar yasak açıklayan il sayısı İstanbul dahil 22’ye ulaştı. Tüm valiliklerin aynı yönde karar alacağı belirtiliyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar “21 ilde genelgeye aykırı karar alındığı için yarın itibarıyla yürütmeyi durdurmak için mahkemelere başvurularımızı yapacağız. Valiliklere de ihtarlarımızı çektik. Derneğimiz mücadelesini sürdürecek” dedi. Dündar “Genelgeye göre zaten ruhsatında ‘tekel bayisi’ veya ‘büfe’ yazan işletmeler kapalıydı. Bizim işletmelerin yüzde 80’inin ruhsatı ‘bakkal, market, kuruyemiş’ olduğu için açıktı. Ürün bazlı bir kısıtlama yoktu, herkes satışını yapıyordu. Alkol bazlı değil ruhsat bazlı bir kısıtlama, mağduriyet vardı. Ama inatlaşmalar sonucu şu ana kadar 21 ilde yasak kararı alındı. Dün zincir marketlerde alkol satışı vardı. Pazartesi yine bakacağız. Fişe göre başvurularımızı yapacağız. Biz oralardan da satışın yasaklanmasını istemiyoruz ama bayilerimizin de satmasını istiyoruz. Alkolün pandemi veya sağlıkla ilgili hiçbir bağlantısı yok. Onun dışında.”
‘HUKUKÇULAR SUÇ DİYOR’
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise, “Şu an 21 ilde il hıfzıssıhha kararları ile yasaklandı. Bu yasak genelgede yok. Yasak kararı mülki amirliklerin iradesine bırakıldı. Çünkü alkol yasaklanması kanunen yasa çıkartılarak olur. Fakat pandemi döneminde veya bu tarz olağaüstü dönemlerde mülkü amirliklerin inisiyatifine bırakılıyor. Hukukçularla konuştum. Mülki amirliklerin bile ‘alkol yasak’ kararını vermesi kanunen suçtur. Yasa çıkartılmadan alkol yasaklanamaz.”
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