22 Ocak Pazartesi DÜZCE AKÇAKOCA elektrik kesintisi: AKÇAKOCA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:27

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:27

DÜZCE AKÇAKOCA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında AKÇAKOCA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte AKÇAKOCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

AKÇAKOCA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACARA, DOĞANCILAR, DÖNGELLİ mahallelerinde ACARA, ASLI SK., DOĞANCILAR KÖY YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ YOLU, İsimsiz152, KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AÇELYA SK., ATIK, BASAR, BAŞAR CD., HACIOĞLU CD., İSMAİL KAPTAN SK., MERİÇ SK., OZAN SK., RESUL EFENDİ SK., TELLAOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, ÇİÇEKPINAR, N KENDISI mahallelerinde ÇIÇEKPINAR, ÇIÇEKPINAR KÜME EVLER, ÇİÇEKPINAR KÖYÜ YOLU, HACI YAKUP KALAYCI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 05:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GIRESUNLULAR, OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AĞIT SK., ÇETIN AYDOGAN, ÇETİN AYDOĞAN CD., GIRESUNLULAR, GÖKNAR SK., KALYONCU SK., OKTAY SK., SANAYI 8, SÖGÜT, SÖĞÜT SK., ŞEHİT SADIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 05:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DADALI, N KENDISI mahallelerinde DADALI, DADALI KÖYÜ İÇ YOLU, DADALI KÖYÜ YOLU, DÜZCE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde ATA SK., MELİH SK., PALMIYE, SALYANCI, SALYANCI CD., SEVGI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde SARIOĞLU SK., TEPELİ SK., YUKARI AYAZLI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YALI mahallelerinde FAN DERESİ SK., HAMAM, HAMAM SK., HAZAN, IHLAMUR SK., KIZILAY SK., KONAK SK., LISE, LİSE SK., ORHAN GAZİ CD., RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SAKİN SK., SANTRAL, SANTRAL CD., TANER SK., UYSAL SK., YOSUN, YOSUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AKÇAKOCABEY, BERGÜZAR SK., CEZAEVI, CEZAEVİ SK., EMİRLER CD., ESAT HOCA SK., HİSAR SK., MEHMET ÜNNÜ SK., SEDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 04:00-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, OSMANİYE mahallelerinde ANKARA CD., HASAN AĞA PARKI İÇİ YOLU, TEVFİK İLERİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 02:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, OSMANİYE mahallelerinde HASAN KARTAN SK., İSTİKLAL CD., İTFAİYE, KARABEKİR CD., PASA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 13:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY mahallelerinde DEREKÖY İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.