22 Ocak Pazartesi İSTANBUL BAHÇELİEVLER elektrik kesintisi: BAHÇELİEVLER ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:20

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:20

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BAHÇELİEVLER ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BAHÇELİEVLER mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, IHLAMUR 3, KAVAK, SEDİR sk bölgelerinde 22/01/2024 09:00:00 - 22/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 22/01/2024 09:00:00 - 22/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah NEYİRE NEYİR sk bölgelerinde 22/01/2024 09:00:00 - 22/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah GÖL, IRMAK 1, TAŞOVA sk / YENİBOSNA MERKEZ mah ALİ, ATATÜRK, BAHÇIVAN, BALKAN, BARIŞKENT ÇIKMAZI, ERDEM, FERİT SIDAL, GÖL, KIRÇİÇEĞİ, KURULUŞ, NARÇİÇEĞİ, TAŞOVA, VOLKAN 1, YILDIZTEPE, ŞAİR, ŞEHİT AYHAN YILDIZ sk bölgelerinde 22/01/2024 09:00:00 - 22/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 22/01/2024 13:00:00 - 22/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.