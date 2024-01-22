22 Ocak Pazartesi İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ elektrik kesintisi: BEYLİKDÜZÜ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. BEYLİKDÜZÜ'de 22 Ocak Pazartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte BEYLİKDÜZÜ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BEYLİKDÜZÜ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BEYLİKDÜZÜ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah 19 MAYIS, BARIŞ MANÇO, BAŞAK, CUMHURİYET, DERYA, SEVEN, ÇAMLIK, İSTİKLAL, ŞEHİT K. UĞUR GÜRSOY sk / CUMHURİYET mah ALİ TALİP ÖZDEMİR, ATATÜRK, AYTEKİN KOTİL, ÇAMLIK sk bölgelerinde 22/01/2024 09:00:00 - 22/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 234., 5., 7., 9., GÜZİDE, HÜRRİYET, İHLAS sk bölgelerinde 22/01/2024 10:00:00 - 22/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Pavyon dansı'yla gündemdeydi, aldığı ücret öğrenildi!
- İktidardan emekliler için 'yeni bir zam' hazırlığı!
- 'Gaye Erkan' krizinin perde arkası...
- ‘Konuşmasının ardından istifa ettim’
- 'İki çocuk verelim' iddiası!
- 'Çoğunluk' vurgusu yaptı
- Meteoroloji alarm verdi: 15 kent için yoğun kar uyarısı
- Özgür Özel'den Erdoğan'a 'DEM' yanıtı
- İstanbul için iki aday daha gelebilir!
- 'Tabancalı müdür' ataması!