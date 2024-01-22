22 Ocak Pazartesi İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi: GAZİOSMANPAŞA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. GAZİOSMANPAŞA'de 22 Ocak Pazartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte GAZİOSMANPAŞA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GAZİOSMANPAŞA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GAZİOSMANPAŞA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah KARLITEPE, MARTIKUŞU, RAHMET, TAFLANLI, ÇUKURTARLA, ÇUKURTARLA ALTI, ŞAHİNLER sk bölgelerinde 22/01/2024 08:00:00 - 22/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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