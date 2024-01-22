22 Ocak Pazartesi İZMİR BAYRAKLI elektrik kesintisi: BAYRAKLI ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İZMİR BAYRAKLI ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. BAYRAKLI'de 22 Ocak Pazartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte BAYRAKLI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İZMİR BAYRAKLI ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BAYRAKLI ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BAYRAKLI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında ADALET; ŞEHİT PİLOT ÜSTEĞMEN TÜRKER AYDIN elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında MANAVKUYU; , 275/13, 275/13. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında MANAVKUYU MH.; 249/2. SK., 275/10. SK., 275/11. SK., 275/12. SK., 275/14. SK., 275/15. SK., 275/16. SK., 275/18. SK., 275/22. SK., 275/7. SK., 275/8. SK., 275/9. SK., ALİJA İZETBEGOVİC, ŞEHİT PLT. ÜST. TĞMN. TÜRKER AYDIN SK., YEŞİL ALAN İÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında OSMANGAZİ; elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında OSMANGAZİ MH.; 617/10. SK., 617/6. SK., 617/8, 617/9. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır
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