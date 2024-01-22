22 Ocak Pazartesi İZMİR MENEMEN elektrik kesintisi: MENEMEN ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:21

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:21

İZMİR MENEMEN ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MENEMEN ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MENEMEN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 15:30:00.000 saatleri arasında BELEN MH.; AHMET KAHRAMAN elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 15:30:00.000 saatleri arasında HAYKIRAN; 800, İSİMSİZ10, İSİMSİZ4, İSİMSİZ9, 818, 826, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 15:30:00.000 saatleri arasında HAYKIRAN MH.; 800. CD., 800/1. SK., 800/2. SK., 801. SK., 802. SK., 803. SK., 804. SK., 805. SK., 806. SK., 807. SK., 808. SK., 810. SK., 812. SK., ARA SOKAK, DSİ KANAL YOLU, İC SOKAK, İC YOL, YOL, 800. CD., 800. SK., 804. SK., 806. SK., 807. SK., 808. SK., 809. SK., 810. SK., 811. SK., 813. SK., 813/1. SK., 815. SK., 817. SK., 819. SK., 821. SK., 900. SK., DSİ KANAL YOLU, İC YOL, SARIKAYA MEVKİ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında BELEN; , 707. SK., 713, 713 Sokak Küme Evleri, 713/1, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ26, İSİMSİZ3 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında BELEN MH.; 700. SK., 701. SK., 702. SK., 703. SK., 704. SK., 705. SK., 708. SK., 709. SK., 710. SK., 711. SK., 712. SK., 713. SK., AHMET KAHRAMAN, BELEN YAYLA ARASI YOLU, DSİ KANAL YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında ÇUKURKÖY; , 6007. SK., 6009. SK., 6014. SK., çukur köy küme evler, Çukurköy Küme Evler, İSİMSİZ1, İSİMSİZ101, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ2, İSİMSİZ22, İSİMSİZ25, İSİMSİZ44, İSİMSİZ49, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında ÇUKURKÖY MH.; 6001. SK., 6002. SK., 6003. SK., 6004. SK., 6005. SK., 6006. SK., 6008. SK., 6010. SK., 6011. SK., 6012. SK., 6015. SK., 6016. SK., 6017. SK., 6018. SK., AFFET EVLERİ, ÇUKUR KÖY YOLU, ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY KÜME EVLERİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında DOĞA; , 601, 601/2, 610. SK., 610/1 Sk., 610/2, Adalar Küme Evleri, BURUNCUK YANIK KÖY YOLU, İSİMSİZ1, İSİMSİZ21, İSİMSİZ24, İSİMSİZ3 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında DOĞA MH.; 600. SK., 601. SK., 601/1. SK., 602. SK., 603. SK., 604. SK., 605. SK., 606. SK., 607. SK., 607/1. SK., 608. SK., 609. SK., 611. SK., 612. SK., 613. SK., 613/1. SK., 614. SK., 615. SK., 615/1. SK., 615/2. SK., 616. SK., 617. SK., 618. SK., 619. SK., 620. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında HASANLAR; , İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında HASANLAR MH.; 900. SK., 900/1. SK., 901. SK., 902. SK., 903. SK., 904. SK., 904/1. SK., 905. SK., DSİ KANAL YOLU, HASANLAR KÖYÜ ESKİ KÖY YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında HAYKIRAN; , 800, 818, 826, İSİMSİZ10, İSİMSİZ4, İSİMSİZ6, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında HAYKIRAN MH.; 800. CD., 800. SK., 800/1. SK., 800/2. SK., 801. SK., 802. SK., 803. SK., 804. SK., 805. SK., 806. SK., 807. SK., 808. SK., 809. SK., 810. SK., 811. SK., 812. SK., 813. SK., 813/1. SK., 815. SK., 817. SK., 819. SK., 821. SK., 900. SK., ARA SOKAK, DSİ KANAL YOLU, İC SOKAK, İC YOL, SARIKAYA MEVKİ YOLU, YOL elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında YAHŞELLİ; , 6335/1, İSİMSİZ22, İSİMSİZ31, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında YAHŞELLİ MH.; 6332. SK., MANİSA ASFALTI CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında YANIKKÖY; , 521/1. SK., İSİMSİZ22, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ78, İSİMSİZ79, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ85 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında YANIKKÖY MH.; 500. SK., 501. SK., 502. SK., 503. SK., 503/1. SK., 503/2. SK., 504. SK., 505. SK., 506. SK., 507. SK., 507/1. SK., 508. SK., 509. SK., 510. SK., 511. SK., 512. SK., 513. SK., 514. SK., 515. SK., 516. SK., 516/1. SK., 517. SK., 518. SK., 520. SK., 521. SK., 522. SK., 523. SK., 524. SK., 525. SK., DENİZ, KANAL YOLU DERE, NEHİR, OKYANUS elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 08:30:00.000-2024-01-22 09:30:00.000 saatleri arasında YAYLA; İSİMSİZ52, İSİMSİZ89 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında İSTİKLAL; 7401 Sk., 7747/1 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 10:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında GAZİ; 7740, 7744 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında HAYKIRAN MH.; 813/1. SK., 815. SK., 817. SK., 819. SK., 821. SK., 900. SK., ARA SOKAK, DSİ KANAL YOLU, İC SOKAK, İC YOL, SARIKAYA MEVKİ YOLU, YOL, 800. CD., 800. SK., 800/1. SK., 800/2. SK., 801. SK., 802. SK., 803. SK., 804. SK., 805. SK., 806. SK., 807. SK., 808. SK., 809. SK., 810. SK., 811. SK., 812. SK., 813. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında YAHŞELLİ; , 6335/1, İSİMSİZ22, İSİMSİZ31, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında YAHŞELLİ MH.; 6332. SK., MANİSA ASFALTI CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında YANIKKÖY; , 521/1. SK., İSİMSİZ22, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ78, İSİMSİZ79, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ85 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında YANIKKÖY MH.; 500. SK., 501. SK., 502. SK., 503. SK., 503/1. SK., 503/2. SK., 504. SK., 505. SK., 506. SK., 507. SK., 507/1. SK., 508. SK., 509. SK., 510. SK., 511. SK., 512. SK., 513. SK., 514. SK., 515. SK., 516. SK., 516/1. SK., 517. SK., 518. SK., 520. SK., 521. SK., 522. SK., 523. SK., 524. SK., 525. SK., DENİZ, KANAL YOLU DERE, NEHİR, OKYANUS elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında YAYLA; İSİMSİZ52, İSİMSİZ89 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında BELEN; , 707. SK., 713, 713 Sokak Küme Evleri, 713/1, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ26, İSİMSİZ3 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında BELEN MH.; 700. SK., 701. SK., 702. SK., 703. SK., 704. SK., 705. SK., 708. SK., 709. SK., 710. SK., 711. SK., 712. SK., 713. SK., AHMET KAHRAMAN, BELEN YAYLA ARASI YOLU, DSİ KANAL YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında ÇUKURKÖY; , 6007. SK., 6009. SK., 6014. SK., çukur köy küme evler, Çukurköy Küme Evler, İSİMSİZ1, İSİMSİZ101, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ2, İSİMSİZ22, İSİMSİZ25, İSİMSİZ44, İSİMSİZ49, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında ÇUKURKÖY MH.; 6001. SK., 6002. SK., 6003. SK., 6004. SK., 6005. SK., 6006. SK., 6008. SK., 6010. SK., 6011. SK., 6012. SK., 6015. SK., 6016. SK., 6017. SK., 6018. SK., AFFET EVLERİ, ÇUKUR KÖY YOLU, ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY KÜME EVLERİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında DOĞA; , 601, 601/2, 610. SK., 610/1 Sk., 610/2, Adalar Küme Evleri, BURUNCUK YANIK KÖY YOLU, İSİMSİZ1, İSİMSİZ21, İSİMSİZ24, İSİMSİZ3 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında DOĞA MH.; 600. SK., 601. SK., 601/1. SK., 602. SK., 603. SK., 604. SK., 605. SK., 606. SK., 607. SK., 607/1. SK., 608. SK., 609. SK., 611. SK., 612. SK., 613. SK., 613/1. SK., 614. SK., 615. SK., 615/1. SK., 615/2. SK., 616. SK., 617. SK., 618. SK., 619. SK., 620. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında HASANLAR; , İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında HASANLAR MH.; 900. SK., 900/1. SK., 901. SK., 902. SK., 903. SK., 904. SK., 904/1. SK., 905. SK., DSİ KANAL YOLU, HASANLAR KÖYÜ ESKİ KÖY YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-22 2024-01-22 15:00:00.000-2024-01-22 16:00:00.000 saatleri arasında HAYKIRAN; , 800, 818, 826, İSİMSİZ10, İSİMSİZ4, İSİMSİZ6, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır