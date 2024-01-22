22 Ocak Pazartesi KOCAELİ DARICA elektrik kesintisi: DARICA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:27

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:27

KOCAELİ DARICA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DARICA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte DARICA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DARICA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde HAMDOLSUN SK., KUŞTEPE CD., TUZLA, TUZLA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PİRİ REİS mahallelerinde AŞIROĞLU CD., CAHİDE SK., CAVİT SK., DİCLE SK., EDA SK., ENFES SK., HAKİKAT SK., HAKİMİYET SK., LOKMAN HEKIM, LOKMAN HEKİM CD., MERTCAN SK., MORAL SK., MUCİZE SK., NACİ KUNT CD., NAZIR SK., SANCAK, ŞİRİN SK., TERMAL, TOLGA, TOLGA SK., ULUÇ SK., ÜNVER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.