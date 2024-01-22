22 Ocak Pazartesi KOCAELİ GEBZE elektrik kesintisi: GEBZE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:27

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:27

KOCAELİ GEBZE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GEBZE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GEBZE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

GEBZE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIŞ, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY, TATLIKUYU mahallelerinde 1319/2. SK., 1801. SK., 1802. SK., 1803. SK., 1803/1. SK., 1804/2. SK., 1804/4. SK., 1804/5. SK., 1805. SK., 1805/3. SK., 1805/4., 1805/4. SK, 1805/4. SK., 1805/5. SK., 4102., 4127., 4127. SK, ANİBAL CD., DAR SK., DENIZ, DENİZ CD., GAZI DEDE, GAZİ DEDE CD., GÖZDE SK., GÜNEY YANYOL CD., HARMANYOLU SK., LALE SK., MUALLİM KÖY CD., SAĞLIK SK., ÜÇ KUYULAR SK., YALI SK., ZEYTİNLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, OVACIK mahallelerinde 3340., 3341, 3341., 3343., 3344, 3344., 4334, 4334., 4336, 4336., 4337., 4341, 4341., CUMAKÖY FATIH, CUMHURİYET CD., EVREN SK., FATİH, GÜLBEN SK., KARDELEN SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., YASEMİN SK., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YENİ ÇEŞME SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANLI mahallelerinde 11. SK., 2. SK., 4505. SK, 4509. SK., 4510. SK., 4511, 9. SK., KÖMÜRCÜOĞLU CD., ÖMER COŞKUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KİRAZPINAR mahallelerinde 2746. SK, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 18:00-20:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3202. SK, 3236. SK., 3248., BANU SK., EMİR SK., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, ORGANIZE, ORGANİZE CD., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.